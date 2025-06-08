Матч завершился поражением подопечных Сергея Реброва со счетом 4:2. 24 канал собрал подборку комментариев с реакцией украинцев на неутешительный результат главной команды страны.

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Как украинцы отреагировали на поражение сборной

Украинские болельщики каждый матч надеются на победу сборной. Однако "сине-желтые" в последнее время не радуют фанатов яркой игрой и положительным результатом.

Болельщики сборной Украины почти одинаково отреагировали на поражение от Канады. В основном в сети появляются саркастические комментарии от фанов.

"Отмазка: тяжело играть через два на третий... месяц".

"Канадский футбол на подъеме, главное это чемпионат мира".

"Друзья, пока Ребров тренер, лучше не смотреть. Сохраните нервы".

"Надеюсь мы получим от Канады Patriot на днях".

"Интересно, когда первого ушатает на тренировках Туран: Бондаря или Матвиенко?".

Реакция фанатов сборной Украины на поражение от Канады

Напомним, что второй матч в рамках товарищеского турнира в Канаде сборная Украины сыграет против Новой Зеландии. Игра состоится в ночь с 10 на 11 июня в полночь – 00:00 по киевскому времени.