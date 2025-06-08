Матч завершився поразкою підопічних Сергія Реброва з рахунком 4:2. 24 канал зібрав підбірку коментарів з реакцією українців на невтішний результат головної команди країни.
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Як українці відреагували на поразку збірної
Українські вболівальники кожного матчу сподіваються на перемогу збірної. Проте "синьо-жовті" останнім часом не тішать фанатів яскравою грою та позитивним результатом.
Вболівальники збірної України майже однаково відреагували на поразку від Канади. В основному у мережі з'являються саркастичні коментарі від фанів.
- "Відмазка: тяжко грати через два на третій… місяць".
- "Канадський футбол на підйомі, головне це чемпіонат світу".
- "Друзі, поки Ребров тренер, краще не дивитись. Збережіть нерви".
- "Сподіваюсь ми отримаємо від Канади Patriot днями".
- "Цікаво, коли першого ушатає на тренуваннях Туран: Бондаря чи Матвієнка?".
Реакція фанатів збірної України на поразку від Канади
Нагадаємо, що другий матч в межах товариського турніру у Канаді збірна України зіграє проти Нової Зеландії. Гра відбудеться в ніч з 10 на 11 червня о півночі – 00:00 за київським часом.