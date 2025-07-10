Джокович на Уимблдоне переписал историю тенниса: видеообзор знаковой победы

В среду, 9 июля, состоялись матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Великобритании по теннису. В одном из них Новак Джокович встречался с Флавио Коболли.

Сербский теннисист в четырех сетах одолел итальянца (6:7, 6:2, 7:5, 6:4) и пробился в следующую стадию турнира. Благодаря этой победе он установил абсолютный рекорд по количеству выходов в 1/2 финала на травяном "мэйджоре", сообщает 24 Канал со ссылкой на Tennis TV.

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Фантастические достижения Джоковича

Новак Джокович дошел уже до 14-го полуфинала на Уимблдоне за карьеру. Он опередил швейцарца Роджера Федерера, который 13 раз пробивался в четверку лучших.

Также для серба этот полуфинал стал уже 52-м на всех турнирах серии Grand Slam. По этому показателю он догнал лидера Крис Эверт, которая закончила карьеру в 1989 году и все это время единолично удерживала пальму первенства.

Также стоит отметить личный рекорд "Ноле". Он одержал 102-ю победу на кортах Уимблдона и теперь это его лучший показатель побед на одном турнире (101 раз триумфовал на Ролан Гаррос).

Смотрите видеообзор исторического матча Джокович – Коболли

К слову. Также Новак Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнирах серии Grand Slam среди мужчин. Он 24 раза становился чемпионом, столько же торжествовала и Маргарет Корт.

Отметим, что следующим соперником серба будет лидер мирового рейтинга Янник Синнер. Он был очень близок к вылету в 1/8 финала, но из-за травмы Григора Димитрова прошел дальше, хотя уступал по сетам со счетом 0:2.