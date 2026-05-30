Сербский теннисист уверенно начал встречу, выиграв два стартовых сета с одинаковым счетом 6:4. Однако в дальнейшем инициатива перешла к молодому сопернику: Фонсека сравнял счет, выиграв третий сет 6:3 и четвертый 7:5, сообщает 24 Канал.

Как проходил матч Джоковича против Фонсеки?

В решающей партии ключевым стал 11-й гейм, в котором бразилец сделал брейк и сумел удержать преимущество, после чего подал на матч и оформил одну из крупнейших побед в своей карьере.

Поражение стало для Джоковича худшим результатом на Ролан Гаррос за последние 17 лет. В целом он лишь в третий раз в карьере завершил выступления на французском мэйджоре раньше четвертьфинала.

После матча серб признал, что потерял физические силы во второй половине встречи и отметил игру соперника.

У меня просто закончились силы. В решающих моментах он играл очень агрессивно и действовал фантастически,

– сказал Джокович.

Он также добавил, что ключевым мог стать эпизод в пятом сете при счете 3:1, когда он проиграл свою подачу, после чего Фонсека уверенно закрыл матч благодаря мощной игре на форхенде и высокому темпу розыгрышей.

