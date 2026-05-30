Сербський тенісист упевнено розпочав зустріч, вигравши два стартові сети з однаковим рахунком 6:4. Проте надалі ініціатива перейшла до молодого суперника: Фонсека зрівняв рахунок, вигравши третій сет 6:3 та четвертий 7:5, повідомляє 24 Канал.
Як проходив матч Джоковича проти Фонсеки?
У вирішальній партії ключовим став 11-й гейм, у якому бразилець зробив брейк і зумів утримати перевагу, після чого подав на матч та оформив одну з найбільших перемог у своїй кар'єрі.
Поразка стала для Джоковича найгіршим результатом на Ролан Гарросі за останні 17 років. Загалом він лише втретє у кар'єрі завершив виступи на французькому мейджорі раніше чвертьфіналу.
Після матчу серб визнав, що втратив фізичні сили в другій половині зустрічі та відзначив гру суперника.
У мене просто закінчилися сили. У вирішальних моментах він грав дуже агресивно і діяв фантастично,
– сказав Джокович.
Він також додав, що ключовим міг стати епізод у п'ятому сеті за рахунку 3:1, коли він програв свою подачу, після чого Фонсека впевнено закрив матч завдяки потужній грі на форхенді та високому темпу розіграшів.
Що відомо про Новака Джоковича?
- Олімпійський чемпіон Ігор у Парижі 2024 року, де здобув золоту медаль.
- Провів 428 тижнів на першій сходинці рейтингу ATP – це найдовший період лідерства в історії світового тенісу серед чоловіків і жінок.
- Має 24 титули турнірів Великого шолома – рекордний показник в історії чоловічого одиночного розряду.