Впервые за 17 лет: Джокович сенсационно вылетел из Ролан Гаррос
Новак Джокович, четвертая ракетка мира, неожиданно проиграл в 1/16 финала Ролан Гаррос. Он уступил 19-летнему бразильцу Жуану Фонсеке, несмотря на то что вел в матче со счетом 2:0 по сетам.
Сербский теннисист уверенно начал встречу, выиграв два стартовых сета с одинаковым счетом 6:4. Однако в дальнейшем инициатива перешла к молодому сопернику: Фонсека сравнял счет, выиграв третий сет 6:3 и четвертый 7:5, сообщает 24 Канал.
Как проходил матч Джоковича против Фонсеки?
В решающей партии ключевым стал 11-й гейм, в котором бразилец сделал брейк и сумел удержать преимущество, после чего подал на матч и оформил одну из крупнейших побед в своей карьере.
Поражение стало для Джоковича худшим результатом на Ролан Гаррос за последние 17 лет. В целом он лишь в третий раз в карьере завершил выступления на французском мэйджоре раньше четвертьфинала.
После матча серб признал, что потерял физические силы во второй половине встречи и отметил игру соперника.
У меня просто закончились силы. В решающих моментах он играл очень агрессивно и действовал фантастически,
– сказал Джокович.
Он также добавил, что ключевым мог стать эпизод в пятом сете при счете 3:1, когда он проиграл свою подачу, после чего Фонсека уверенно закрыл матч благодаря мощной игре на форхенде и высокому темпу розыгрышей.
Что известно о Новаке Джоковиче?
- Олимпийский чемпион Игр в Париже 2024 года, где получил золотую медаль.
- Провел 428 недель на первой строчке рейтинга ATP – это самый длинный период лидерства в истории мирового тенниса среди мужчин и женщин.
- Имеет 24 титула турниров Большого шлема – рекордный показатель в истории мужского одиночного разряда.