Украинский супертяж снялся в ролике с российским боксером: скандальное видео

В социальной сети украинца Андрея Новицкого появился рекламный ролик. В нем главную роль исполняет российский боксер Бахрам Муртазалиев.

Рекламное видео на странице Андрея Новицкого опубликовано 19 июля. В нем показана тренировка чемпиона по версии IBF в первой средней категории Бахрама Муртазалиева из России, пишет 24 Канал.

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Скандальное видео с участием Новицкого и россиянина Муртазалиева

В середине видео появляется Андрей Новицкий. Украинец выполняет удары по боксерской груше. В конце ролика оба спортсмена появляются в одном кадре.

Видео рекламы с участием Новицкого и Муртазалиева

Под публикацией реакцию поставил Муртазалиев. Один из подписчиков написал россиянину лозунг: "Слава Украине".

Комментарий Муртазалиева под видео / скриншот из инстаграма

Отметим, что боксеры в видео рекламируют сервис NUVETA. Эта компания специализируется на доставке спортивного питания в США. На официальной странице сервиса есть видео еще с одним россиянином – Исламом Махачевым. Этот чемпион UFC дружит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Ислам Махачев в рекламе NUVETA / скриншот

Напомним, что Андрей Новицкий 19 июля должен был провести бой в андеркарде Усик – Дюбуа против Владислава Сиренко. Однако незадолго до поединка травмировался и снялся с соревнований.

Ранее сообщалось о возможном возвращении на ринг Владимира Кличко. "Доктору Стальной Молот" даже нашли соперника.