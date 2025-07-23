В России отреагировали на победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа в реванше на "Уэмбли" в Лондоне. Во враждебной стране, как и всегда, начали приписывать себе достижения других, сообщает 24 канал.
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Как в России отреагировали на победу Усика?
В социальных сетях начали появляться различные сообщения о победе Александра Усика в реванше против Даниэля Дюбуа 19 июля. В новостях утверждают, что победу над британцем Король хевивейта посвятил России.
Обычный скромный парень из нашего руского города Симферополя стал абсолютным чемпионом мира по боксу! После поединка он сказал: "Я посвящаю эту победу моей родине – России,
– говорится в сообщении.
Россия присвоила победу Усика / Скриншот со страницы Zhitnipalzhi в Х
Россияне, конечно, что поверили, прочитав это бессмысленное сообщение. В комментариях под публикацией граждане вражеской страны начали писать очередной бред.
- Весь зал Катюшу пел, стены дрожали. Побольше бы таких ребят.
- ФБК требовали отменить поединок, но это не помешало нашему парню выступить и победить.
Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля на "Уэмбли" в Лондоне. Украинский чемпион в пятом раунде нокаутировал британского боксера.
Ранее сообщалось о том, что Александр Усик может превзойти Мухаммеда Али в боксе. Виктор Выхрист рассказал, что нужно сделать абсолютному чемпиону мира в хевивейте.