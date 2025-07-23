В России отреагировали на победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа в реванше на "Уэмбли" в Лондоне. Во враждебной стране, как и всегда, начали приписывать себе достижения других, сообщает 24 канал.

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Как в России отреагировали на победу Усика?

В социальных сетях начали появляться различные сообщения о победе Александра Усика в реванше против Даниэля Дюбуа 19 июля. В новостях утверждают, что победу над британцем Король хевивейта посвятил России.

Обычный скромный парень из нашего руского города Симферополя стал абсолютным чемпионом мира по боксу! После поединка он сказал: "Я посвящаю эту победу моей родине – России,

– говорится в сообщении.

Россия присвоила победу Усика / Скриншот со страницы Zhitnipalzhi в Х

Россияне, конечно, что поверили, прочитав это бессмысленное сообщение. В комментариях под публикацией граждане вражеской страны начали писать очередной бред.

Весь зал Катюшу пел, стены дрожали. Побольше бы таких ребят.

ФБК требовали отменить поединок, но это не помешало нашему парню выступить и победить.

Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля на "Уэмбли" в Лондоне. Украинский чемпион в пятом раунде нокаутировал британского боксера.

Ранее сообщалось о том, что Александр Усик может превзойти Мухаммеда Али в боксе. Виктор Выхрист рассказал, что нужно сделать абсолютному чемпиону мира в хевивейте.