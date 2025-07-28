Рекламне відео на сторінці Андрія Новицького опубліковано 19 липня. У ньому показано тренування чемпіона за версією IBF у першій середній категорії Бахрама Муртазалієва з Росії, пише 24 Канал.

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Скандальне відео за участю Новицького та росіянина Муртазалієва

У середині відео з'являється Андрій Новицький. Українець виконує удари по боксерській груші. Наприкінці ролика обидва спортсмени з'являються в одному кадрі.

Відео реклами за участю Новицького та Муртазалієва

Під публікацією реакцію поставив Муртазалієв. Один з підписників написав росіянину гасло: "Слава Україні".

Коментар Муртазалієва під відео / скриншот з інстаграму

Зазначимо, що боксери у відео рекламують сервіс NUVETA. Ця компанія спеціалізується на доставленні спортивного харчування у США. На офіційній сторінці сервісу є відео ще з одним росіянином – Ісламом Махачевим. Цей чемпіон UFC товаришує з головою Чечні Рамзаном Кадировим.

Іслам Махачев у рекламі NUVETA / скриншот

Нагадаємо, що Андрій Новицький 19 липня повинен був провести бій в андеркарді Усик – Дюбуа проти Владислава Сіренка. Проте незадовго до поєдинку травмувався та знявся зі змагань.

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