Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу своего клуба над Оболонью в день своего рождения. В своем заявлении функционер упомянул и ужасную войну, которая до сих пор продолжается в Украине.

Слова президента Динамо приводит официальный сайт киевского клуба. Игорь Суркис поделился впечатлениями от игры и результата столичной команды.

Что сказал Игорь Суркис после победы Динамо над Оболонью

Игорь Суркис отметил, что Динамо очень хорошо начало матч, но работы еще очень много. Команда должна играть так, как в начале поединка, с первой до последней минуты, и тогда, по словам президента клуба, все будет в порядке.

Когда ребята повели в счете 3:0, то начали думать, что они уже победили. Впрочем, футбольный матч длится 90 минут плюс компенсированное время. Именно поэтому я говорю, что нужно играть с первой до последней минуты. Ребята поздравили меня с победой, и я очень рад этой победе, потому что, как правило, в день рождения мы играем вничью или проигрываем,

– отметил Суркис.

Он добавил, что надеется на прогресс команды и борьбу за высшие места в чемпионате. Также менеджер поделился ожиданиями от заключительных матчей в этом году. Суркис подчеркнул, что должны быть победы, потому что еще ничего не потеряно, и Динамо еще борется за первое место. Команда должна достойно доиграть до конца года, дальше игроков ждет отдых.

Будем надеяться, что в следующем году эта ужасная война закончится, и мы будем играть на совершенно другом уровне. Возможно, пауза в матчах сборных даже не пошла нам на пользу, но Кендзерек хорошо разобрался, кто из ребят лучше мотивирован, лучше подготовлен на данный момент. Я понимаю, что на поле вышли те, кто непосредственно готовился к этой игре,

– подчеркнул руководитель Динамо.

Отдельно Суркис отметил легионеров киевлян. Мунгенге, Огундана и Ба отличились результативными действиями в матче против Оболони. Функционер сказал, что это дает повод надеяться на дальнейший прогресс ребят. Они должны радовать болельщиков и тех, кто сейчас защищает Украину.

Каковы результаты Динамо в чемпионате Украины

Динамо неудачно начало сезон в УПЛ. В частности, у подопечных на тот момент Костюка было разгромное поражение от Буковины со счетом 0:3 и от Полесья – 1:2 – в матче, в котором житомирская команда почти все 90 минут играла в меньшинстве.

После поражения от Полесья Игорь Суркис уволил Игоря Костюка. С тех пор первую команду киевлян тренирует поляк Мацей Кендзерек в статусе и. о. Под его руководством динамовцы не проиграли ни одного матча в чемпионате Украины, но вылетели из Кубка страны, уступив Шахтеру со счетом 0:3.