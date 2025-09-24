Американский боксер Пол Малиньяджи вспомнил о своей знаменитой победе над Вячеславом Сенченко на "Донбасс Арене". С тех пор у спортсмена остались знакомые в Донецке.

Оккупированный Донецк имел в своей истории немало громких спортивных событий. К одному из них был причастен известный американский боксер Пол Малиньяджи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.

Что говорит Малиньяджи о Донецке?

Американец выиграл техническим нокаутом в 9-м раунде в бою против Вячеслава Сенченко в 2012 году. Это был один из лучших поединков в карьере Малиньяджа.

Благодаря этому Пол получил чемпионский пояс WBA в первом полусреднем весе. Боксер с теплотой вспомнил свое выступление в украинском городе 13 лет назад.

Для меня Донецк навсегда останется особенным городом. Именно там я завоевал второй и последний титул чемпиона мира. Для боксера это вершина карьеры. Это момент, который запомнится навсегда. Еще больше меня поразили сами дончане. Хотя я был гостем и победил их бойца, меня встречали с уважением После боя подходили, приветствовали, искренне жали руку. Это были добрые и достойные люди,

– вспоминает Малиньяджи.

Однако в 2014 году все изменилось из-за войны, которую принесли россияне. Донецк оккупировали представители страны-террористки и сначала провозгласили в нем псевдореспублику "ДНР".

Впоследствии россияне пошли на полноценную аннексию региона. Малиньяджи рассказал о ситуации в Донецке от знакомых и выразил соболезнования жителям города.

Я видел фото с пробитой "Донбасс Ареной". Узнал, что аэропорт разрушен, отель исчез. То, что так бережно и дорого строилось, превратилось в руины. Еще страшнее было слышать от знакомых, которые остались в городе, о гуманитарной катастрофе. Есть нехватка воды, когда люди вынуждены собирать дождь в лужах. У меня до сих пор остаются друзья в Донецке. Мне очень жаль, что им приходится через это проходить,

– рассказал Пол.

Отметим, что Малиньяджи стал лишь одним из двух боксеров, кому удалось победить Вячеслава Сенченко. Бой тогда остановили в 9-м раунде из-за гематомы под глазом украинца.

