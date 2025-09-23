К сожалению, Сиренко уступил Дакресу в 10-раундовом поединке. Украинский боксер в комментарии 24 канала высказался о бое с британцем и рассказал о том, чем занимается после поражения.

Читайте также Нормально соседей наших нагатили: Усик вспомнил, как выиграл "золото" чемпионата Европы

Чем сейчас занимается Сиренко?

Владислав Сиренко объяснил, почему проиграл Соломону Дакресу в андеркарде реванша Усик – Дюбуа. Украинский боксер считает, что британец не превосходил его в поединке.

"Конкретно моя недоработка, в целом плохое мое выступление, что привело к поражению. Поэтому есть над чем и работать, и есть что менять", – сказал Сиренко.

Украинский боксер лаконично рассказал, чем занимается после поражения британцу в очном противостоянии.

Сейчас восстанавливаюсь от травмы, а в планах на будущее боксировать и побеждать. До конца года планируется следующий бой, если все будет хорошо, то в декабре места состоится поединок,

– рассказал боксер.

Напомним, что Владислав Сиренко впервые проиграл в своей карьере. До этого боксер победил в 22 поединках, из которых 19 завершились нокаутом.

Что известно о Сиренко?