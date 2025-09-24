Американський боксер Пол Маліньяджі згадав про свою знамениту перемогу над В'ячеславом Сенченком на "Донбас Арені". З того часу у спортсмена залишились знайомі у Донецьку.

Окупований Донецьк мав у своїй історії чимало гучних спортивних подій. До однієї з них був причетний відомий американський боксер Пол Маліньяджі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.

До теми Український боксер анонсував наступний бій після шокуючої поразки у шоу Усика

Що каже Маліньяджі про Донецьк?

Саме на "Донбас Арені" спортсмен здобув одну зі своїх перемог проти В'ячеслава Сенченка у 2012 році. Американець виграв технічним нокаутом у 9-му раунді.

Завдяки цьому Пол здобув чемпіонський пояс WBA у першій напівсередній вазі. Боксер з теплотою пригадав свій виступ в українському місті 13 років тому.

Для мене Донецьк назавжди залишиться особливим містом. Саме там я виборов другий і останній титул чемпіона світу. Для боксера це вершина кар’єри. Це момент, який запам’ятається назавжди. Ще більше мене вразили самі донеччани. Хоча я був гостем і переміг їхнього бійця, мене зустрічали з повагою Після бою підходили, вітали, щиро тиснули руку. Це були добрі й гідні люди,

– згадує Маліньяджі.

Проте у 2014 році все змінилось через війну, яку принесли росіяни. Донецьк окупували представники країни-терористки та спочатку проголосили у ньому псевдореспубліку "ДНР".

Згодом росіяни пішли на повноцінну анексію регіону. Маліньяджі розповів про ситуацію в Донецьку від знайомих та висловив співчуття жителям міста.

Я бачив фото з пробитою "Донбас Ареною". Дізнався, що аеропорт зруйновано, готель зник. Те, що так дбайливо й дорого будувалося, перетворилося на руїни. Ще страшніше було чути від знайомих, які залишилися в місті, про гуманітарну катастрофу. Є нестача води, коли люди змушені збирати дощ у калюжах. У мене досі залишаються друзі у Донецьку. Мені дуже шкода, що їм доводиться через це проходити,

– розповів Пол.

Зазначимо, що Маліньяджі став лише одним з двох боксерів, кому вдалось перемогти В'ячеслава Сенченка. Бій тоді зупинили у 9-му раунді через гематому під оком українця.

Кар'єра Пола Маліньяджі