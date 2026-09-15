Он заявил, что хотел бы работать с Динамо в будущем, однако на данный момент не считает этот момент подходящим для такого назначения, сообщает "ТаТоТаке".

Йорденеску объяснил, почему не возглавил Динамо

"Я надеюсь, что однажды я стану тренером киевского Динамо. Мы будем бороться и будем побеждать. Однако сейчас, к сожалению, не тот момент. Поэтому я сохраняю огромное уважение и к Динамо, и к украинскому футболу в целом", – сказал Йорденеску.

Накануне появилась информация, что Йорденеску может заменить Игоря Костюка на тренерском мостике Динамо. СМИ сообщали, что 48-летний тренер получил предложение о заключении трехлетнего контракта. Более того, румынский наставник должен был зарабатывать 100 тысяч евро в год.

Йорденеску сначала согласился на сотрудничество, однако окончательной договоренности достичь не удалось. Препятствием для сделки стала война в Украине, и близкие тренера убедили его не ехать в Киев.

Что связывает Йорденеску с Украиной

Напомним, в июне 2024 года Йорденеску в качестве главного тренера сборной Румынии победил Украину в матче Евро-2024 со счетом 3:0.

В итоге его команда остановилась на стадии 1/8 финала чемпионата Европы.

В августе 2026 года специалист рассказывал в прессе, что мог возглавить сборную Украины вместо итальянского специалиста Андреа Мальдеры. Последний сменил в команде Сергея Реброва.