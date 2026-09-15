Він заявив, що хотів би працювати з Динамо у майбутньому, однак наразі не вважає цей момент відповідним для такого призначення, повідомляє "ТаТоТаке".

Йорденеску пояснив, чому не очолив Динамо

"Я сподіваюсь, що одного дня я буду тренером київського Динамо. Ми будемо боротись і будемо перемагати. Однак зараз, на жаль, не той момент. Тому я зберігаю величезну повагу і до Динамо, і до українського футболу в цілому", – сказав Йорденеску.

Напередодні з'явилася інформація, що Йорденеску може замінити Ігоря Костюка на тренерському містку Динамо. ЗМІ повідомляли, що 48-річний тренер отримав пропозицію 3-річного контракту. Ба більше, румунський наставник мав би заробляти 100 тисяч євро на рік.

Йорденеску спочатку погодився на співпрацю, однак остаточної домовленості досягти не вдалося. Перешкодою для угоди стала війна в Україні й близькі тренера переконали його не їхати в Київ.

Що Йорденеску пов'язує з Україною

Нагадаємо, у червні 2024 року Йорденеску як головний тренер збірної Румунії переміг Україну у матчі Євро-2024 з рахунком 3:0.

У підсумку його команда зупинилась на стадії 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

У серпні 2026 року фахівець розповідав у пресі, що міг очолити збірну України замість італійського фахівця Андреа Мальдери. Останній замінив у команді Сергія Реброва.