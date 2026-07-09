После увольнения бельгийского специалиста Роберто Мартинеса с поста главного тренера сборной Португалии его место может занять 71-летний Жорже Жезуш. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Что известно о возможном назначении Жезуша?

По информации источника, опытный наставник уже дал согласие возглавить национальную команду.

Инсайдер отметил, что согласно имеющемуся на данный момент проекту развития сборной Португалии предполагается, что именно Жезуш будет тренировать команду в отборочных циклах к Евро-2028, а впоследствии и к ЧМ-2030.

В этом сезоне он выиграл титул Саудовской Про-лиги с Аль-Насром вместе с Криштиану Роналду,

– добавил Романо.

Отметим, что клуб из Эр-Рияда был предыдущим местом работы Жорже Жезуша. Там, в течение сезона 2025/26, он тренировал главную португальскую звезду, а также полузащитника Жоау Феликса.

Назначение Жезуша: что говорят в Португалии?

Информационные источники из этой страны сообщают, что именно 71-летний тренер должен стать новым наставником футбольной сборной.

В комментарии изданию A Bola президент Федерации футбола Португалии Педро Проэнса ранее называл Жезуша основным кандидатом на эту должность.

Издание отмечает, что такой выбор обусловлен хорошим взаимодействием с Криштиану Роналду, который еще не принял окончательного решения относительно своего будущего в сборной. А также благодаря большому опыту и тактическому мышлению.