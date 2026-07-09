Після звільнення бельгійського фахівця Роберто Мартінеса з посади головного тренера збірної Португалії на його місце може прийти 71-річний Жорже Жезуш. Про це повідомив інсайдер Фабрісіо Романо.

Що відомо про можливе призначення Жезуша?

За інформацією джерела, досвідчений наставник уже дав згоду очолити національну команду.

Інсайдер зауважив, що за наявним наразі проєктом розвитку збірної Португалії передбачається, що саме Жезус тренуватиме команду у відбіркових циклах до Євро-2028, а згодом і до ЧС-2030.

Цього сезону він виграв титул Саудівської Про Ліги з Аль-Насром разом з Кріштіану Роналду,

– додав Романо.

Зазначимо, що клуб з Ріяда був минулим робочим місцем Жорже Жезуша. Там, протягом сезону 2025/26, він тренував головну португальську зірку, а також півзахисника Жоау Фелікса.

Призначення Жезуса: що кажуть у Португалії?

Інформаційні джерела з цієї країни повідомляють, що саме 71-річний тренер має стати новим наставником збірної з футболу.

У коментарі виданню A Bola президент Федерації футболу Португалії Педро Проенса раніше називав Жезуша основним кандидатом на цю посаду.

Видання зазначає, що такий вибір обумовлений хорошою взаємодією із Кріштіану Роналду, який ще не ухвалив остаточного рішення стосовно свого майбутнього у збірній. А також завдяки великому досвіду та тактичному мисленню.