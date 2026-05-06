"Тот футбол и атмосферу хочется вернуть": Левченко вспомнил о "золотой эпохе" сборной Украины

В этом году сборную Украины ожидает немало изменений. В первую очередь наша команда будет иметь нового главного тренера после ухода Сергея Реброва.

Наиболее вероятным вариантом называется Андреа Мальдера, который работал в штабе Андрея Шевченко ранее. Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался относительно кандидатуры итальянца, сообщает 24 Канал.

По теме Чего ждать от Андреа Мальдеры в сборной Украины: эксклюзивное интервью с Евгением Левченко

Как Украина играла при Шевченко?

Мальдера может стать первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины. При этом Мальдера хорошо знаком с "сине-желтыми" после успешной работы в штабе Шевченко.

По мнению Левченко, Андреа удастся вернуть нашей команде красивый футбол и хорошую атмосферу. Именно эти составляющие, по его мнению, и привели к успеху нашей команды на Евро-2020.

Когда Шевченко принял команду после Фоменко, мы заиграли в другой футбол. Тот футбол и ту атмосферу хочется сейчас вернуть. После Сергея Реброва, у которого был свой подход, очень много игроков хотели бы больше доминировать. Я не говорю, что это такая панацея и с Мальдерой мы будем побеждать все сборные,

– отметил Левченко.

"Но он тот иностранный тренер, который работал уже в украинской среде, понимает наш футбол и знает этих игроков. Это был бы гораздо лучший вариант, чем другие иностранные тренеры, которые не работали в Украине. Или же тренеры, которые долго не работают. Важно, когда тренер постоянно развивается, не стоит на одном месте. В современном футболе, когда ты не тренируешь 2 – 3 года, ты выпадаешь", – резюмировал Евгений.

Где работал Андреа Мальдера?

Напомним, что под руководством Шевченко с Мальдерой в штабе наша команда уверенно выиграла отборочную группу на Евро-2020, набрав 4 очка в играх с Португалией.

А на самом чемпионате Европы Украина дошла до четвертьфинала. В конце концов после того турнира Шевченко и его штаб завершили работу со сборной, а Мальдера вошел в команду Роберто Де Дзерби.

Вместе с экс-тренером Шахтера итальянец поработал в Брайтоне и Марселе. Под их руководством английский клуб попал в Лигу Европы. После ухода из Мареля Де Дзерби возглавил Тоттенхэм, но Мальдера не вошел в его команду.

Какие игры ждут сборную Украины в 2026 году?