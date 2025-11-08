"Вопрос жизни и смерти": Костюк об экс-россиянке Касаткиной, мотивации и философии игры

Марта Костюк – ведущая украинская теннисистка и основательница Marta Kostyuk Foundation. В четверг, 6 ноября, в Киеве состоялось мероприятие, организованное ее благотворительным фондом.

Во время общения спортсменка рассказала о своем отношении к Дарье Касаткиной, поддержке от других теннисистов, лучший период сезона, мотивацию, а также философию своей игры, передает 24 канал.

Как Костюк прокомментировала смену гражданства Касаткиной?

Российские и белорусские теннисисты выступают под нейтральным флагом, но есть и те, кто отказался от гражданства, как Дарья Касаткина. Поэтому Костюк поделилась мыслями о поступке экс-россиянки.

Марта Костюк / Фото предоставленное 24 каналу

Марта рассказала, что позиция Касаткиной была известна. Она подчеркнула, что нет никаких отношений с нейтральными спортсменами и в том числе с Дарьей.

Мне достаточно того, что она отказалась от своего гражданства, чтобы относиться к ней с уважением. Однако это не значит, что я сейчас побегу с ней обниматься. Она хорошая девушка, моя коллега, но я говорила неоднократно, мои отношения с ней не изменились,

– рассказала Костюк.

Получала ли Марта поддержку от других теннисистов в начале войны?

Костюк рассказала, были ли теннисисты, которые поддерживали ее в начале полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

"Были единицы, но ни россияне, ни белорусы. Мы все видели, кто надевал ленту, сине-желтую форму и говорил в публичной плоскости о войне", – призналась спортсменка.

Как Марта прокомментировала выступление на Кубке Билли Джин Кинг?

В сентябре 2025 года в Китае сборная Украины по теннису выступила на Кубке Билли Джин Кинг. Тогда национальная команда пробилась в полуфинал, где уступила Италии. Костюк прокомментировала выступление на турнире.

Она отметила, что командные соревнования проходят всего два раза в год. Результат спортсменка считает большим достижением для Украины, однако не своим лучшим моментом сезона, поскольку имела и большие победы. Несмотря на все, Костюк рада, что сумела с Элиной Свитолиной вывести сборную в полуфинал.

Я очень ценю возможность выступать за национальную команду, однако сейчас это не лучший период в сезоне для меня,

– высказалась Марта.

В конце концов она рассказала о лучшем моменте сезона для нее. Теннисистка отметила, что это был тяжелый сезон, в частности из-за травм.

У меня был очень сложный сезон, были маленькие травмы и я даже не знала смогу ли выйти играть на некоторые маленькие турниры. Однако мне удалось это сделать вместе с моей командой, получалось хорошо играть на этих соревнованиях,

– рассказала Костюк.

Спортсменка вспомнила прорыв в Мадриде и Риме и хороший турнир US Open, когда накануне травмировала руку в Монреале и вообще не знала, сможет ли выйти на корт.

"Поскольку это тоже важный турнир, для меня это стало настоящим прорывом", – поделилась Костюк.

Как Марта сотрудничала с физиотерапевтом Коби Брайантом?

Травмы – это часть тенниса, с которой приходится сталкиваться каждому профессиональному игроку. Марта Костюк поделилась интересным опытом работы с физиотерапевтом известного баскетболиста Коби Брайанта.

Теннисистка отметила, что такое сотрудничество было интересно для нее. По словам Марты, она приехала к остеопату, который работает с игроками НБА, чтобы вылечить руку. И он направил ее к бывшему физиотерапевту Коби Брайанту, работавшему с баскетболистом 15 лет.

У меня было представление, что это может быть за человек, но, когда я увидела его все было наоборот от того, что я ожидала. Представьте себе: вы приходите на реабилитацию и одновременно играет телевизор с шумом моря, играет Моцарт, он разговаривает в течение часа, которую вы работаете. Я узнаю, что он занимался балетом, пауэрлифтингом. Он, чтобы разгрузиться в поездках, снимал музыкальную студию и играл на пианино. пианино. пианино. Я смотрела на него и думала: "Боже, сколько в нем сил",

– рассказала Марта.

Экс-физиотерапевт Брайанта прямо из аэропорта приехал к ней в офис, возвращаясь с семинара. Теннисистка отметила, что это настоящий фанат своего дела и это вдохновляет встречать таких людей, ведь их единицы.

"Он крутой профессионал, который помог мне, моей руке, потому что кисть, это невероятно сложный механизм, и мне очень повезло, что я с ним поработала", – добавила теннисистка.

Что сказала Марта о мотивации к занятию теннисом?

Марта Костюк рассказала о том, как мотивировать детей заниматься теннисом, приведя собственный пример. По словам спортсменки, ее мама никогда не давила на нее и хотела, чтобы дочь больше тренировалась. Поэтому девочка сама шла на занятия с удовольствием. По мнению Костюк, давят те родители, которые проживают собственную карьеру через детей.

У меня тоже бывают разные периоды, когда я не хочу тренироваться. Я встаю и говорю: "Сандро, я вообще не хочу играть в теннис, я не знаю, что я здесь делаю". И ты пытаешься найти максимум, который ты сможешь взять от себя сегодня. Мне кажется это вопрос дисциплины и поддержки ребенка,

– высказалась Марта.

Она отметила, что и взрослые не всегда хотят идти на работу и иногда не идут. Поэтому, если мы можем себе позволить это, то и дети имеют такое же право.

Марта Костюк / Фото предоставленное 24 каналу

Также спортсменка рассказала, что ее сестра любит играть в теннис, но ненавидит участвовать в турнирах. По словам теннисистки, не все дети созданы для этого давления и имеют характер для соревнований, – и это нормально.

В общем, это уже счастье, что ребенок чем-то занимается, а не сидит дома в телефоне и не знает, что хочет делать со своей жизнью. Теннис – это такой процесс жизни, что я меняю какие-то свои привычки, и они в моей жизни становятся постоянными только через полгода или год,

– добавила Костюк.

Она также подчеркнула, что человек должен понимать, чего ему не хватает, чтобы выиграть турнир, и работать над этим, не ожидая мгновенного результата. Он может появиться только через год или два. Нужно дать себе пространство для ошибки - так же как и детям.

Кроме того, родители должны понимать зачем их дети играют в теннис – на результат или как хобби. И тогда, по ее мнению, появляются какие-то решения относительно дальнейших действий.

Планировала ли Марта добавить в команду еще одного тренера?

Марта Костюк в одном из интервью рассказывала, что в этом сезоне дошла до своего предела. Теннисистка ответила, планировала ли добавить в свою команду еще одного тренера, который поможет улучшить игру.

Она отметила, что вопрос рассматривали, и ее тренер Сандра разговаривала с большим количеством людей с ATP, поскольку там все более открыты.

Марта Костюк / Фото предоставленное 24 каналу

По словам теннисистки, когда тренер начинает работать с новым игроком, то он идет к другим специалистам, которые рассказывают над чем нужно работать. Однако это целая система, которая не очень известна женскому теннису.

Такие диалоги велись и мы разговаривали о том, кого есть смысл нанимать, если такой запрос появится с моей стороны. Мне это было интересно, но Сандра провела разговор с одним очень известным бывшим теннисистом за завтраком. По возвращении тренерка сказала: "Продолжайте делать все, что вы делаете, у вас правильное видение, и вы очень близко",

– высказалась Марта.

Что Костюк рассказала о философии своей игры?

Интересно, что после работы с психологом, у Костюк изменилось отношение к игре. Со слов теннисистки, всю жизнь она играла с желанием победить, поскольку это был вопрос жизни и смерти. Трудно было сделать что-то большое или достичь успеха, не сойдя с ума.

Когда я это поняла, что выхожу на корт и это не вопрос жизни и смерти... Но даже если я проиграю, меня все равно все будут любить. И я себя люблю, и я такой же человек, теннисистка. То у меня появилось много сил и пространства для размышлений, желание что-то улучшать, развиваться и жить,

– рассказала Костюк.

Марта Костюк / Фото предоставленное 24 каналу

По словам Марты, в подобном состоянии сложно жить и играть. Все меняется не за один день, поскольку это очень долгая работа над собой.

"У меня будто полмира обвалилось, когда я осознала, что всю жизнь – особенно в детстве – я стремилась к победам не только из-за своего характера. На самом деле мне казалось, что это единственный способ выжить и остаться здесь. Как бы драматично это не звучало, но тогда мой мозг воспринимал это именно так. Уровень стресса был соответствующий", – объяснила Костюк.

“Я кайфую на корте. Мне искренне хочется выходить на корт, я с нетерпением жду тренировок – интересно, что сегодня узнаю нового, над чем смогу поработать, что улучшить", – резюмировала спортсменка.