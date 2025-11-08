"Питання життя і смерті": Костюк про ексросіянку Касаткіну, мотивацію та філософію гри

Марта Костюк – провідна українська тенісистка та засновниця Marta Kostyuk Foundation. У четвер, 6 листопада, у Києві відбувся захід, організований її благодійним фондом.

Під час спілкування спортсменка розповіла про своє ставлення до Дар'ї Касаткіної, підтримку від інших тенісистів, найкращий період сезону, мотивацію, а також філософію своєї гри, передає 24 канал.

Як Костюк прокоментувала зміну громадянства Касаткіної?

Російські та білоруські тенісисти виступають під нейтральним прапором, але є й ті, хто відмовився від громадянства, як Дар'я Касаткіна. Тож Костюк поділилася думками про вчинок ексросіянки.

Марта Костюк / Фото надане 24 каналу

Марта розповіла, що позиція Касаткіної була відома. Вона підкреслила, що немає ніяких стосунків з нейтральними спортсменами й у тому числі з Дар'єю.

Мені достатньо того, що вона відмовилася від свого громадянства, щоб ставитися до неї з повагою. Проте це не означає, що я зараз побіжу з нею обійматися. Вона хороша дівчина, моя колега, але я казала неодноразово, мої стосунки з нею не змінилися,

– розповіла Костюк.

Чи отримувала Марта підтримку від інших тенісистів на початку війни?

Костюк розповіла, чи були тенісисти, які підтримували її на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

"Були одиниці, але ні росіяни, ні білоруси. Ми всі бачили, хто одягав стрічку, синьо-жовту форму та говорив у публічній площині про війну", – зізналася спортсменка.

Як Марта прокоментувала виступ на Кубку Біллі Джин Кінг?

У вересні 2025 року в Китаї збірна України з тенісу виступила на Кубку Біллі Джин Кінг. Тоді національна команда пробилася до півфіналу, де поступилася Італії. Костюк прокоментувала виступ на турнірі.

Вона зазначила, що командні змагання проходять всього два рази на рік. Результат спортсменка вважає великим досягненням для України, однак не своїм найкращим моментом сезону, оскільки мала й більші перемоги. Попри все, Костюк рада, що зуміла з Еліною Світоліною вивести збірну у півфінал.

Я дуже ціную можливість виступати за національну команду, проте зараз це не найкращий період у сезоні для мене,

– висловилась Марта.

Зрештою вона розповіла про найкращий момент сезону для неї. Тенісистка зазначила, що це був важкий сезон, зокрема через травми.

У мене був дуже складний сезон, були маленькі травми і я навіть не знала чи зможу вийти грати на деякі маленькі турніри. Проте мені вдалося це зробити разом із моєю командою, виходило добре грати на цих змаганнях,

– розповіла Костюк.

Спортсменка згадала прорив у Мадриді й Римі та хороший турнір US Open, коли напередодні травмувала руку в Монреалі та взагалі не знала, чи зможе вийти на корт.

"Оскільки це теж важливий турнір, для мене це стало справжнім проривом", – поділилася Костюк.

Як Марта співпрацювала з фізіотерапевтом Кобі Браянта?

Травми – це частина тенісу, з якою доводиться стикатися кожному професійному гравцю. Марта Костюк поділилася цікавим досвідом роботи з фізіотерапевтом відомого баскетболіста Кобі Браянта.

Тенісистка наголосила, що така співпраця була цікава для неї. Зі слів Марти, вона приїхала до остеопата, який працює з гравцями НБА, щоб вилікувати руку. І він направив її до колишнього фізіотерапевта Кобі Браянта, що працював із баскетболістом 15 років.

У мене було уявлення, що це може бути за людина, але, коли я побачила його усе було навпаки від того, що я очікувала. Уявіть собі: ви приходите на реабілітацію й одночасно грає телевізор з шумом моря, грає Моцарт, він розмовляє протягом години, яку ви працюєте. Я дізнаюся, що він займався балетом, паверліфтингом. Він, щоб розвантажитися в поїздках, знімав музичну студію і грав на піаніно. піаніно. Я дивилася на нього й думала: "Боже, скільки в ньому сил",

– розповіла Марта.

Ексфізіотерапевт Браянта прямо з аеропорту приїхав до неї в офіс, повертаючись з семінару. Тенісистка наголосила, що це справжній фанат своєї справи й це надихає зустрічати таких людей, адже їх одиниці.

"Він крутий професіонал, який допоміг мені, моїй руці, тому що кисть, це неймовірно складний механізм, і мені дуже пощастило, що я з ним попрацювала", – додала тенісистка.

Що сказала Марта про мотивацію до заняття тенісом?

Марта Костюк розповіла про те, як мотивувати дітей займатися тенісом, навівши власний приклад. Зі слів спортсменки, її мама ніколи не тиснула на неї та хотіла, аби донька більше тренувалася. Тож дівчинка сама йшла на заняття із задоволенням. На думку Костюк, тиснуть ті батьки, які проживають власну кар'єру через дітей.

У мене теж бувають різні періоди, коли я не хочу тренуватися. Я встаю і кажу: "Сандро, я взагалі не хочу грати в теніс, я не знаю, що я тут роблю". І ти намагаєшся знайти максимум, який ти зможеш взяти від себе сьогодні. Мені здається це питання дисципліни й підтримки дитини,

– висловилась Марта.

Вона наголосила, що й дорослі не завжди хочуть йти на роботу та інколи не йдуть. Тому, якщо ми можемо собі дозволити це, то і діти мають таке ж саме право.

Марта Костюк / Фото надане 24 каналу

Також спортсменка розповіла, що її сестра любить грати у теніс, але ненавидить брати участь у турнірах. Зі слів тенісистки, не всі діти створенні для цього тиску й мають характер для змагань, – і це нормально.

Загалом, це вже щастя, що дитина чимось займається, а не сидить вдома в телефоні й не знає, що хоче робити зі своїм життям. Теніс – це такий процес життя, що я змінюю якісь свої звички, і вони у моєму житті стають сталими лише через пів року або рік,

– додала Костюк.

Вона також підкреслила, що людина має розуміти, чого їй не вистачає, щоб виграти турнір, і працювати над цим, не очікуючи миттєвого результату. Він може з’явитися лише через рік або два. Потрібно дати собі простір для помилки — так само як і дітям.

Окрім того, батьки повинні розуміти навіщо їхні діти грають в теніс – на результат або як хобі. І тоді, на її думку, з'являються якісь рішення щодо подальших дій.

Чи планувала Марта додати у команду ще одного тренера?

Марта Костюк в одному з інтерв'ю розповідала, що у цьому сезоні дійшла до своєї межі. Тенісистка відповіла, чи планувала додати у свою команду ще одного тренера, який допоможе покращити гру.

Вона наголосила, що питання розглядали, і її тренерка Сандра розмовляла з великою кількістю людей з ATP, оскільки там усі більш відкриті.

Марта Костюк / Фото надане 24 каналу

Зі слів тенісистки, коли тренер починає працювати з новим гравцем, то він йде до інших спеціалістів, які розповідають над чим потрібно працювати. Однак це ціла система, яка не дуже відома жіночому тенісу.

Такі діалоги велися і ми розмовляли про те, кого є сенс наймати, якщо такий запит з'явиться з моєї сторони. Мені це було цікаво, але Сандра провела розмову з одним дуже відомим колишнім тенісистом за сніданком. Після повернення тренерка сказала: "Продовжуйте робити усе, що ви робите, у вас правильне бачення, і ви дуже близько",

– висловилася Марта.

Що Костюк розповіла про філософію своєї гри?

Цікаво, що після роботи з психологом, у Костюк змінилося ставлення до гри. Зі слів тенісистки, усе життя вона грала з бажанням перемогти, оскільки це було питання життя і смерті. Важко було зробити щось велике або досягнути успіху, не зійшовши з розуму.

Коли я це зрозуміла, що виходжу на корт і це не питання життя і смерті... Але навіть якщо я програю, мене все одно всі любитимуть. І я себе люблю, і я така ж сама людина, тенісистка. То у мене з'явилося багато сил і простору для роздумів, бажання щось покращувати, розвиватися і жити,

– розповіла Костюк.

Марта Костюк / Фото надане 24 каналу

Зі слів Марти, у подібному стані складно жити й грати. Все змінюється не за один день, оскільки це дуже довга робота над собою.

"У мене ніби пів світу обвалилося, коли я усвідомила, що все життя – особливо в дитинстві – я прагнула перемог не лише через свій характер. Насправді мені здавалося, що це єдиний спосіб вижити й залишитися тут. Як би драматично це не звучало, але тоді мій мозок сприймав це саме так. Рівень стресу був відповідний", – пояснила Костюк.

“Я кайфую на корті. Мені щиро хочеться виходити на корт, я з нетерпінням чекаю тренувань – цікаво, що сьогодні дізнаюся нового, над чим зможу попрацювати, що покращити", – резюмувала спортсменка.