В четверг, 14 июля, между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными. Из вражеского плена удалось освободить украинского волейболиста и воина ВСУ Никиту Калиберду.

Никита Калиберда удерживался в российском плену три года. О его освобождении сообщает 24 Канал со ссылкой на Voleyball.ua.

Что известно о защитнике Мариуполя и волейболисте Никите Калиберде?

В мирное время Никита играл за черниговский волейбольный клуб Буревестник-ШВСМ. Уроженец Бердянска в рядах ВСУ защищал Мариуполь, где в 2022 году попал в российский плен.

В Укрине Калиберду встречали его бывшие партнеры по команде: доигровщик Богдан Татаренко, пасующий Денис Копич и блокирующий Максим Николайчук.

"Герой дома!," – с такими словами встретили Никиту в Украине.

Никита Калиберда вернулся из плена / фото со страницы Волейбол в Украине

Напомним, что 14 августа президент Украины сообщил о масштабном обмене. В целом удалось освободить из плена 84 украинцев: 33 военных и 51 гражданский. Некоторые содержались в неволе с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди освобожденных – защитники Мариуполя.

