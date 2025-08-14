Из российского плена освободили украинского волейболиста, который защищал Мариуполь
- Украинского волейболиста и воина ВСУ Никиту Калиберду освободили из российского плена после трех лет заключения.
- 14 августа состоялся масштабный обмен, в результате которого было освобождено 84 украинца, включая защитников Мариуполя.
- В мирное время Калиберда играл за черниговский волейбольный клуб Буревестник-ШВСМ, а в 2022 году попал в плен во время защиты Мариуполя.
В четверг, 14 июля, между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными. Из вражеского плена удалось освободить украинского волейболиста и воина ВСУ Никиту Калиберду.
Никита Калиберда удерживался в российском плену три года. О его освобождении сообщает 24 Канал со ссылкой на Voleyball.ua.
Читайте также Украинки выиграли историческое "золото" чемпионата Европы-2025 по пляжному волейболу
Что известно о защитнике Мариуполя и волейболисте Никите Калиберде?
В мирное время Никита играл за черниговский волейбольный клуб Буревестник-ШВСМ. Уроженец Бердянска в рядах ВСУ защищал Мариуполь, где в 2022 году попал в российский плен.
В Укрине Калиберду встречали его бывшие партнеры по команде: доигровщик Богдан Татаренко, пасующий Денис Копич и блокирующий Максим Николайчук.
"Герой дома!," – с такими словами встретили Никиту в Украине.
Никита Калиберда вернулся из плена / фото со страницы Волейбол в Украине
Напомним, что 14 августа президент Украины сообщил о масштабном обмене. В целом удалось освободить из плена 84 украинцев: 33 военных и 51 гражданский. Некоторые содержались в неволе с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди освобожденных – защитники Мариуполя.
Ранее сообщалось о российском ударе по спорткомплексу в Николаеве. Страна-агрессор системно уничтожает спортивные объекты, в которых тренируются украинские чемпионы.