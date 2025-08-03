Ракетный удар по Николаеву страна-агрессор осуществила вечером 2 августа. Одной из целей террористы выбрали спорткомплекс "Водолей" – базу украинских прыгунов в воду, пишет 24 Канал со ссылкой на Федерацию Украины по прыжкам в воду.

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Комплекс "Водолей" попал под обстрел

Взрывной волной выбило окна в здании комплекса. В середине помещения большое количество обломков.

Утром работники спорткомплекса убирали здание и окружающую территорию от осколков стекла.

Последствия российского обстрела по комплексу "Водолей" / фото Федерации

Отметим, что в спортивном комплексе "Водолей" к соревнованиям готовятся ведущие украинские спортсмены по прыжкам в воду и синхронному плаванию. Здесь начинал спортивную карьеру новоиспеченный серебряный призер чемпионата мира Алексей Середа.

В "Водолее" также тренируются чемпион Европы Даниил Коновалов, призер чемпионата мира среди юниоров Богдан Чижовский и чемпион Европы среди юниоров Максим Мирза.

Россияне не впервые атакуют спортивную инфраструктуру Украины. С начала полномасштабной войны пострадали более 500 сооружений по всей стране.