Свитолина впервые с 2021 года вернулась в топ-10 мирового рейтинга

В понедельник, 2 февраля, женская теннисная ассоциация обнародовала обновленный мировой рейтинг по итогам соревнований, которые проходили в течение двух последних недель. Главным среди них был первый "мэйджор" 2026 года – Australian Open.

Украину в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии представляли шесть теннисисток. К сожалению, пятеро вылетели уже в первом круге, сообщает 24 Канал.

Как изменился рейтинг Свитолиной после AO-2026?

Однако этот турнир все равно стал успешным для нашей страны. Все благодаря Элине Свитолиной.

Одесситка впервые в карьере пробилась в полуфинал Australian Open. В битве за путевку в эту стадию она одолела звездную Коко Гофф, после чего посвятила исторический успех Украине.

Далее Элина уступила "нейтральной" Арине Соболенко. Выход в четверку лучших позволил Свитолиной подняться в рейтинге WTA на две позиции и впервые с октября 2021 года вернуться в топ-10, которую она сейчас и замыкает.

Именно такую цель украинка себе ставила на этот год. Об этом она рассказала во время флэш-интервью, когда обеспечила возвращение в десятку сильнейших.

Как изменились позиции других украинских теннисисток?

Наибольший же регресс среди наших теннисисток претерпела Даяна Ястремская. Она потеряла немало очков из-за поражения в первом круге, опустившись на 15 ступенек.

Также место в топ-20 не смогла сохранить Марта Костюк. В сотне осталась Александра Олейникова, а Юлию Стародубцеву отделяет от возвращения туда 21 зачетный балл.

Украинки в топ-150 мирового рейтинга

10. Элина Свитолина – 3205 очков (+2 позиции)

23. Марта Костюк – 1863 (-3)

43. Даяна Ястремская – 1175 (-15)

91. Александра Олейникова – 805 (+1)

102. Юлия Стародубцева – 744 (+8)

136. Дарья Снигур – 516 (-8)

Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга произошло еще несколько изменений. Победительница соревнований Елена Рыбакина поднялась на третье место, поменявшись позициями с Коко Гофф, которая теперь пятая. Покинула десятку Мэдисон Киз, а Белинда Бенчич оказалась на девятой строчке.

Рейтинг WTA: топ-10

Арина Соболенко ("нейтральная") – 10990 очков Ига Швентек (Польша) – 7978 Елена Рыбакина (Казахстан) – 7610 (+2 позиции) Аманда Анисимова (США) – 6680 Коко Гофф (США) – 6423 (-2) Джессика Пегула (США) – 6103 Мирра Андреева ("нейтральная") – 4731 Жасмин Паолини (Италия) – 4267 Белинда Бенчич (Швейцария) – 3342 (+1) Элина Свитолина (Украина) – 3205 (+2).

Напомним, что победу в мужском одиночном разряде одержал Карлос Алькарас. Он стал самым молодым игроком в истории, который собрал "Карьерный Grand Slam".