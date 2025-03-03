Свитолина вернула статус первой ракетки Украины: обновленный рейтинг WTA

Женская теннисная ассоциация обнародовала обновленный мировой рейтинг по итогам соревнований, которые проходили в течение последней недели. Самым статусным среди них был турнир серии WTA 500 в мексиканской Мериде.

Украину в одиночном разряде представляли три теннисистки. Лучше всего выступила Ангелина Калинина, которая пробилась в 1/8 финала, сообщает 24 Канал.

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Как изменились позиции украинских спортсменок

Уроженка Новой Каховки стала единственной украинкой, которая смогла преодолеть первый круг турнира в Мексике. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить свои позиции – она опустилась на 54-е место.

В 1/16 финала потерпела поражение Марта Костюк. Такой результат отбросил киевлянку на пять ступенек, что лишило ее статуса первой ракетки Украины.

Его вернула себе Элина Свитолина. Одесситка не соревновалась на минувшей неделе, но смогла подняться на одну позицию. Все остальные украинки в топ-150 имеют минимальный регресс в рейтинге.

Украинки в топ-150 мирового рейтинга

23. Элина Свитолина – 1980 очка (+1 позиция)

24. Марта Костюк – 1955 (-5)

46. Даяна Ястремская – 1229 (-2)

54. Ангелина Калинина – 1072 (-2)

110. Юлия Стародубцева – 681 (-1)

128. Дарья Снигур – 576 (-1)

Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга произошли минимальные изменения. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, на восьмую строчку поднялась Эмма Наварро, а десятку теперь замыкает Паула Бадоса.

Рейтинг WTA: топ-10