Динамо было явным фаворитом киевского дерби и было близким к победе. Впрочем в компенсированное время "пивовары" все же забили спасительный мяч.

В чемпионате Украины 2024-2025 в эти выходные проходят матчи 5 тура УПЛ. В одном из них состоялось киевское дерби, в котором Оболонь принимала Динамо, сообщает 24 Канал.

Как Динамо начало сезон?

Подопечные Шовковского оставались единственной командой УПЛ, которая еще не теряла очков. "Бело-синие" без проблем одолели Верес, Рух, Эпицентр и Полесье, благодаря чему захватили лидерство в турнирной таблице.

Однако в еврокубках Динамо проваливалось, поэтому в начале сентября клуб совершил аж четыре трансфера. В конце концов против Оболони Огундана, Бленуце, Тиаре и Буртник остались в запасе. Также киевлянам не мог помочь Попов.

Оболонь – Динамо 2:2

Голы: Нестеренко, 40, Устименко, 90+1 – Караваев, 25, Михавко, 44

Оболонь также неплохо стартовала, выиграв 2 из 4-х матчей УПЛ. Впрочем против Динамо "пивовары" были явным аутсайдером и смогли открыть счет в середине первого тайма.

После заброса из глубины Караваев технично обыграл оппонента на фланге и прошил вратаря. Оболони же удалось огрызнуться перед перерывом. Игроки провели эффектную комбинацию в одно касание. Ее результатом стал выход Нестеренко один на один, который нападающий не упустил.

Но ничейный счет держался недолго. На последних минутах первого тайма Динамо реализовало угловой благодаря точному удару Михавка после подачи Буяльского. После перерыва "бело-синие" успокоили игру и забрали мяч под свой контроль.

У Оболони было немного моментов для камбэка, но Динамо таки умудрилось упустить победу. Уже в компенсированное время защита "бело-синих" упустила подачу с фланга и Устименко головой расстрелял ворота Нещерета.

Отдельно стоит выделить дебют новичка Динамо Владислава Бленуце на 78 минуте. Фанаты киевлян со свистом встретили румына, так и не простив ему пророссийские посты в соцсетях.

