Динамо було явним фаворитом київського дербі та було близьким до перемоги. Втім у компенсований час "броварі" все ж забили рятівний м'яч.

В чемпіонаті України 2024-2025 цими вихідними проходять матчі 5 туру УПЛ. В одному із них відбулось київське дербі, в якому Оболонь приймала Динамо, повідомляє 24 Канал.

Як Динамо почало сезон?

Підопічні Шовковського залишались єдиною командою УПЛ, яка ще не втрачала очок. "Біло-сині" без проблем здолали Верес, Рух, Епіцентр та Полісся, завдяки чому захопили лідерство в турнірній таблиці.

Проте в єврокубках Динамо провалювалось, тому на початку вересня клуб здійснив аж чотири трансфери. Зрештою проти Оболоні Огундана, Бленуце, Тіаре та Буртник залишились в запасі. Також киянам не міг допомогти Попов.

Оболонь – Динамо 2:2

Голи: Нестеренко, 40, Устименко, 90+1 – Караваєв, 25, Михавко, 44

Оболонь також непогано стартувала, вигравши 2 з 4-х матчів УПЛ. Втім проти Динамо "броварі" були явним аутсайдером та змогли відкрити рахунок в середині першого тайму.

Після закидання з глибини Караваєв технічно обіграв опонента на фланзі та прошив воротаря. Оболоні ж вдалось огризнутися перед перервою. Гравці провели ефектну комбінацію в один дотик. Її результатом став вихід Нестеренка сам на сам, який нападник не змарнував.

Але нічийний рахунок тримався недовго. На останніх хвилинах першого тайму Динамо реалізувало кутовий завдяки точному удару Михавка після подачі Буяльського. Після перерви "біло-сині" заспокоїли гру та забрали м'яч під свій контроль.

У Оболоні було небагато моментів для камбеку, але Динамо таки примудрилось втратити перемогу. Вже у компенсований час захист "біло-синіх" прогавив подачу з флангу і Устименко головою розстріляв ворота Нещерета.

Окремо варто виділити дебют новачка Динамо Владіслава Бленуце на 78 хвилині. Фанати киян зі свистом зустріли румуна, так і не пробачивши йому проросійські пости в соцмережах.

