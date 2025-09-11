Нарешті рідненька УПЛ повертається після міжнародної паузи на матчі збірних. Одразу два поєдинки відкривають програму 5-го туру, повідомляє 24 Канал.
Який розклад матчів 5-го туру УПЛ-2025/2026?
У першому матчі нового туру української першості зіграють Олександрія та ЛНЗ. Слідом за ним на одному футбольному полі у Рівному зіштовхнуться місцевий Верес та дебютант УПЛ Кудрівка.
5-й тур УПЛ подарує київське дербі між Оболонню та Динамо. Також топове протистояння відбудеться у Кривому Розі, де Кривбас прийме житомирське Полісся.
- 12 вересня, 15:30. Олександрія – ЛНЗ
- 12 вересня, 18:00. Верес – Кудрівка
- 13 вересня, 13:00. Рух – Епіцентр
- 13 вересня, 15:30. Оболонь – Динамо
- 13 вересня, 18:00. Металіст 1925 – Шахтар
- 14 вересня, 13:00. Кривбас – Полісся
- 14 вересня, 15:30. Зоря – Колос
- 14 вересня, 18:00. Карпати – СК Полтава
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|ІГРИ
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1.
|Динамо
|4
|4
|0
|0
|14-3
|12
|2.
|Шахтар
|4
|3
|1
|0
|8-3
|10
|3.
|Колос
|4
|3
|1
|0
|5-2
|10
|4.
|Кривбас
|4
|3
|0
|1
|8-5
|9
|5.
|Зоря
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|6.
|Металіст 1925
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|7.
|Оболонь
|4
|2
|1
|1
|4-3
|7
|8.
|ЛНЗ
|4
|2
|1
|1
|3-2
|7
|9.
|Кудрівка
|4
|2
|1
|1
|9-6
|7
|10.
|Полісся
|3
|1
|0
|3
|3-7
|3
|11.
|Рух
|4
|1
|0
|3
|4-10
|3
|12.
|СК Полтава
|4
|1
|0
|3
|4-9
|3
|13.
|Верес
|4
|1
|0
|3
|2-4
|3
|14.
|Карпати
|4
|0
|3
|1
|6-8
|3
|15.
|Епіцентр
|4
|0
|0
|4
|1-7
|0
|16.
|Олександрія
|4
|0
|0
|4
|2-10
|0
Найцікавіші матчі попереднього туру УПЛ?
- 4-й тру сезону УПЛ-2025/2026 відбувся ще наприкінці серпня. Вже у перший ігровий день уболівальники українського футболу побачили камбек у виконанні Карпат. Команда Лупашка у меншості відігралась із 2:0 та вирвала один бал в гостях у Кудрівки.
- Доволі сенсаційно та легко Динамо обіграло Полісся 4:1.
- В останньому матчі 4-го туру Шахтар у Львові впевнено забрав 3 очки в Олександрії, яка переживає кризовий період після відходу Ротаня та швидкого вильоту із єврокубків.