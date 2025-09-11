Нарешті рідненька УПЛ повертається після міжнародної паузи на матчі збірних. Одразу два поєдинки відкривають програму 5-го туру, повідомляє 24 Канал.

Який розклад матчів 5-го туру УПЛ-2025/2026?

У першому матчі нового туру української першості зіграють Олександрія та ЛНЗ. Слідом за ним на одному футбольному полі у Рівному зіштовхнуться місцевий Верес та дебютант УПЛ Кудрівка.

5-й тур УПЛ подарує київське дербі між Оболонню та Динамо. Також топове протистояння відбудеться у Кривому Розі, де Кривбас прийме житомирське Полісся.

  • 12 вересня, 15:30. Олександрія – ЛНЗ
  • 12 вересня, 18:00. Верес – Кудрівка
  • 13 вересня, 13:00. Рух – Епіцентр
  • 13 вересня, 15:30. Оболонь – Динамо
  • 13 вересня, 18:00. Металіст 1925 – Шахтар
  • 14 вересня, 13:00. Кривбас – Полісся
  • 14 вересня, 15:30. Зоря – Колос
  • 14 вересня, 18:00. Карпати – СК Полтава
МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1. Динамо 4 4 0 0 14-3 12
2. Шахтар 4 3 1 0 8-3 10
3. Колос 4 3 1 0 5-2 10
4. Кривбас 4 3 0 1 8-5 9
5. Зоря 4 2 1 1 8-5 7
6. Металіст 1925 4 2 1 1 6-3 7
7. Оболонь 4 2 1 1 4-3 7
8. ЛНЗ 4 2 1 1 3-2 7
9. Кудрівка 4 2 1 1 9-6 7
10. Полісся 3 1 0 3 3-7 3
11. Рух 4 1 0 3 4-10 3
12. СК Полтава 4 1 0 3 4-9 3
13. Верес 4 1 0 3 2-4 3
14. Карпати 4 0 3 1 6-8 3
15. Епіцентр 4 0 0 4 1-7 0
16. Олександрія 4 0 0 4 2-10 0

Найцікавіші матчі попереднього туру УПЛ?

  • 4-й тру сезону УПЛ-2025/2026 відбувся ще наприкінці серпня. Вже у перший ігровий день уболівальники українського футболу побачили камбек у виконанні Карпат. Команда Лупашка у меншості відігралась із 2:0 та вирвала один бал в гостях у Кудрівки.
  • Доволі сенсаційно та легко Динамо обіграло Полісся 4:1.
  • В останньому матчі 4-го туру Шахтар у Львові впевнено забрав 3 очки в Олександрії, яка переживає кризовий період після відходу Ротаня та швидкого вильоту із єврокубків.