Нарешті рідненька УПЛ повертається після міжнародної паузи на матчі збірних. Одразу два поєдинки відкривають програму 5-го туру, повідомляє 24 Канал.

Який розклад матчів 5-го туру УПЛ-2025/2026?

У першому матчі нового туру української першості зіграють Олександрія та ЛНЗ. Слідом за ним на одному футбольному полі у Рівному зіштовхнуться місцевий Верес та дебютант УПЛ Кудрівка.

5-й тур УПЛ подарує київське дербі між Оболонню та Динамо. Також топове протистояння відбудеться у Кривому Розі, де Кривбас прийме житомирське Полісся.

12 вересня, 15:30. Олександрія – ЛНЗ

12 вересня, 18:00. Верес – Кудрівка

13 вересня, 13:00. Рух – Епіцентр

13 вересня, 15:30. Оболонь – Динамо

13 вересня, 18:00. Металіст 1925 – Шахтар

14 вересня, 13:00. Кривбас – Полісся

14 вересня, 15:30. Зоря – Колос

14 вересня, 18:00. Карпати – СК Полтава

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Динамо 4 4 0 0 14-3 12 2. Шахтар 4 3 1 0 8-3 10 3. Колос 4 3 1 0 5-2 10 4. Кривбас 4 3 0 1 8-5 9 5. Зоря 4 2 1 1 8-5 7 6. Металіст 1925 4 2 1 1 6-3 7 7. Оболонь 4 2 1 1 4-3 7 8. ЛНЗ 4 2 1 1 3-2 7 9. Кудрівка 4 2 1 1 9-6 7 10. Полісся 3 1 0 3 3-7 3 11. Рух 4 1 0 3 4-10 3 12. СК Полтава 4 1 0 3 4-9 3 13. Верес 4 1 0 3 2-4 3 14. Карпати 4 0 3 1 6-8 3 15. Епіцентр 4 0 0 4 1-7 0 16. Олександрія 4 0 0 4 2-10 0

