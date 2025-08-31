У неділю, 31 серпня, на "Арені Львів" відбувся матч Шахтар – Олександрія. Зустріч між бронзовим та срібним призерами минулого сезону повинна була стати центральною у 4-му турі, але наразі "містяни" пасуть задніх у турнірній таблиці, пише 24 Канал.
Як зіграли Шахтар та Олександрія?
Донецький Шахтар напередодні поєдинку залишив лідер команди – Георгій Судаков. Півзахисник продовжить кар'єру у португальській Бенфіці.
Відсутність провідного футболіста не позначилася на грі "гірників". На 25-й хвилині матчу Педріньйо виконав вивірену передачу на Артема Бондаренка, який точно пробив головою. 1:0 – донеччани повели в рахунку.
Наприкінці першого тайму підопічні Арди Турана подвоїли перевагу. Автор асисту бразилець Педріньйо записав на свій рахунок гол. Півзахисник скористався помилкою на виході голкіпера "містян" Микити Шевченка.
У другому таймі Шахтар міг зробити рахунок розгромним. Спочатку арбітр скасував гол Очеретька через офсайд. А на 69-й хвилині Еліас не реалізував пенальті, який сам і заробив. 21-річний Віктор Долгий, який у воротах замінив Шевченка, парирував удар бразильського форварда.
Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Шахтаря з рахунком 2:0.
Шахтар – Олександрія 2:0
Голи: Бондаренко, 25, Педріньйо, 37
Нереалізований пенальті: Еліас, 69 (Ш)
Відео голів у матчі Шахтар – Олександрія
Турнірне положення Шахтаря і Олександрії
- Завдяки перемозі над Олександрією Шахтар піднявся на другу сходинку турнірної таблиці. "Гірники" відстають від Динамо на два бали.
- Олександрія зазнала четвертої поспіль поразки. Команда Крила Нестеренка продовжує знаходитися на дні турнірної таблиці з нулем у графі набраних очок.
Чемпіонат УПЛ через міжнародні матчі збірних йде на перерву. Першість відновиться 12 вересня, коли стартує 5-й тур.
