В воскресенье, 31 августа, на "Арене Львов" состоялся матч Шахтер – Александрия. Встреча между бронзовым и серебряным призерами прошлого сезона должна была стать центральной в 4-м туре, но пока "горожане" отстают в турнирной таблице, пишет 24 Канал.

Как сыграли Шахтер и Александрия?

Донецкий Шахтер накануне поединка покинул лидер команды – Георгий Судаков. Полузащитник продолжит карьеру в португальской Бенфике.

Отсутствие ведущего футболиста не сказалось на игре "горняков". На 25-й минуте матча Педриньо выполнил выверенную передачу на Артема Бондаренко, который точно пробил головой. 1:0 – дончане повели в счете.

В концовке первого тайма подопечные Арды Турана удвоили преимущество. Автор ассиста бразилец Педриньо записал на свой счет гол. Полузащитник воспользовался ошибкой на выходе голкипера "горожан" Никиты Шевченко.

Во втором тайме Шахтер мог сделать счет разгромным. Сначала арбитр отменил гол Очеретько из-за офсайда. А на 69-й минуте Элиас не реализовал пенальти, который сам и заработал. 21-летний Виктор Долгий, который в воротах заменил Шевченко, парировал удар бразильского форварда.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Шахтера со счетом 2:0.

Шахтер – Александрия 2:0

Голы: Бондаренко, 25, Педриньо, 37

Нереализованный пенальти: Элиас, 69 (Ш)

Видеообзор матча Шахтер – Александрия

Турнирное положение Шахтера и Александрии

Благодаря победе над Александрией Шахтер поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. "Горняки" отстают от Динамо на два балла.

Александрия потерпела четвертое подряд поражение. Команда Крыла Нестеренко продолжает находиться на дне турнирной таблицы с нулем в графе набранных очков.

Чемпионат УПЛ из-за международных матчей сборных уходит на перерыв. Первенство возобновится 12 сентября, когда стартует 5-й тур.

Ранее сообщалось, как Георгий Судаков тепло попрощался с партнерами по команде после перехода в Бенфику.