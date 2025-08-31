Новичок португальского клуба щемяще попрощался с Шахтером после объявления трансфера. Судаков опубликовал соответствующее сообщение, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм футболиста.

Читайте также Георгий Судаков – стал игроком Бенфики

Как Судаков попрощался с Шахтером?

Бенфика объявила о долгожданном переходе Георгия Судакова в ночь на 31 августа 2025 года. После сообщения от "орлов" украинский футболист обратился к Шахтеру и болельщикам донецкого клуба.

Новоиспеченный игрок Бенфики в заметке поблагодарил Шахтеру и фанатам "горняков" за невероятное путешествие, отметив, что донецкий клуб – это его семья, история, детство и юность.

Вместе мы переживали большие победы и сложные моменты, но всегда оставались едиными. Ваша поддержка на трибунах и вне их делала меня сильнее, и за это я вам бесконечно благодарен,

– написал Судаков.

Полузащитник подчеркнул, что где бы он ни играл, его сердце всегда будет с донецким Шахтером. Судаков поблагодарил клуб за доверие поддержку и развитие, подчеркнув, что для него было честью защищать цвета "горняков".

Судаков попрощался с Шахтером: смотрите видео

Стоит отметить, что Бенфика арендовала Георгия Судакова у Шахтера на сезон 2025/2026. Однако футболист не вернется к "горнякам", ведь в соглашении прописан обязательный выкуп.

Ранее сообщали о том, что Михаил Мудрик может перейти в Бенфику летом этого года. Спортивный директор "орлов" отправился в Лондон, чтобы провести переговоры с Челси.