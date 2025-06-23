Российская ракета во время обстрела Киева попала в дом спортивного фотографа

В ночь на 23 июня российские террористы нанесли очередной удар по столице Украины. В результате взрывов пострадало жилье украинского спортивного фотокорреспондента Дмитрия Евенко.

В момент российского обстрела Дмитрий Евенко находился в своем доме. К счастью, он и его родные не пострадали, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Взрывы от ракет повредили жилье спортивного фотографа

Жилье Дмитрия, которое находится вблизи дома Тараса Тополи, серьезно пострадало. Сейчас оно не пригодно для проживания.

"После отбоя первой тревоги мы ушли из паркинга, который тоже пострадал. Это тот паркинг, где жилье Тараса Тополи из группы "Антитела". После отбоя мы вернулись домой и собирались спать, а потом дали опять тревогу.

Написали, что баллистика, было непонятно бежать назад, или нет, поэтому решили остаться в коридоре. Сидели, мониторили телеграм, услышали свист и все как в тумане дальше. Мое жилье не совсем уничтожено, есть определенные проблемы, но в целом нормально. Однако пока нет света, который не планируют подключать из-за больших проблем, поэтому жить пока невозможно.

У моих родителей окна приходятся на сторону, где пришелся удар, там все плохо, к сожалению. Техника была со мной, я ее всегда с собой беру и в коридор также брал", – рассказал Евенко.

Отметим, что Дмитрий Евенко является официальным фотографом Международного союза биатлонистов. Он работает в фотоагентстве NordicFocus, специализирующейся на зимних видах спорта, а также в Федерации баскетбола Украины.

Напомним, что в результате ночной атаки по Киеву погибли семь человек, а еще 34 получили ранения различной степени тяжести.

Во время предыдущего массированного обстрела столицы Украины враг повредил спортивный лицей.