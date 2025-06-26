15-летний боксер из Одесской области спас друга из-под завалов лицея после обстрела россиянами

Российские оккупанты продолжают терроризировать население Украины, нанося удары по гражданским объектам. Одним из наиболее пострадавших регионов является Одесская область.

При этом наши земляки продолжают демонстрировать мужество и помогать друг другу в трудной ситуации. Очередной подобный случай произошел в Одесской области, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ювенальную полицию Украины.

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Боксер спас друга

23 июня террористы нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому. Две баллистические ракеты разрушили жилую инфраструктуру, одна из них попала в здание лицея.

Случай произошел во время звучания сигнала воздушной тревоги, когда ученики спускались в укрытие. Двое ребят Марк Аветикян и Максим Тимчук не успели перейти в безопасное место и на них обвалилась стена.

В итоге Марк получил ранения, но смог найти силы и выбрался из-под обломков. Парень увидел, что его друг Максим оказался под завалами и бросился спасать его.

Марк убрал грязь с лица Максима, чтобы тот мог дышать, а также освободил его ноги от обломков здания. В конце концов это позволило обоим ребятам добраться до укрытия.

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Отметим, что Марку 15 лет. Он занимается боксом и уже выигрывал чемпионат Украины в своей возрастной категории. Кроме того, Аветикян является воспитанником детско-юношеской спортивной школы.

Напомним, что ранее обстрел Белгород-Днестровского прокомментировал боксер Василий Ломаченко, который является уроженцем этого города. Из-за его неоднозначного поста разгорелся публичный спор между спортсменом и известными активистами.