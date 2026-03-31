Россияне обстреляли дронами стадион и детскую футбольную школу в Полтаве

Во время ночной атаки на Полтаву с использованием ударных беспилотников россияне нанесли удар по футбольной "ГРЛ-Арене", где проходят матчи детских турниров. В результате обстрела пострадало покрытие на стадионе, а также помещение футбольной школы.

О прямом попадании "шахеда" в арену рассказал в фейсбуке футбольный тренер Дмитрий Милько. По его словам, это было любимое место для игры не только детей, но и взрослых поклонников игры номер один.

Какие последствия обстрела россиянами Полтавы?

Судя по фотографиям, российские дроны сильно повредили искусственное покрытие футбольного поля, а также нанесли большой ущерб в помещениях, где базируется детская спортивная школа.