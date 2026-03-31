Россияне обстреляли дронами стадион и детскую футбольную школу в Полтаве
- Российские дроны поразили стадион "ГРЛ-Арена" и детскую футбольную школу в Полтаве, нанеся ущерб покрытию и помещениям.
- Удар дрона повредил искусственное покрытие футбольного поля и помещение школы, где проходят детские турниры.
Во время ночной атаки на Полтаву с использованием ударных беспилотников россияне нанесли удар по футбольной "ГРЛ-Арене", где проходят матчи детских турниров. В результате обстрела пострадало покрытие на стадионе, а также помещение футбольной школы.
О прямом попадании "шахеда" в арену рассказал в фейсбуке футбольный тренер Дмитрий Милько. По его словам, это было любимое место для игры не только детей, но и взрослых поклонников игры номер один.
Какие последствия обстрела россиянами Полтавы?
Судя по фотографиям, российские дроны сильно повредили искусственное покрытие футбольного поля, а также нанесли большой ущерб в помещениях, где базируется детская спортивная школа.
Место, где каждый чувствовал себя счастливым. Где звучали настоящие эмоции маленьких футболистов, где происходили памятные футбольные баталии! Место, которое привлекало своей энергетикой, заряженностью! Место, где происходили интересные, интригующие турниры Сейчас ср**а, непутевая русня его повредила,
– написал о "ГРЛ-Арене" Дмитрий Милько.
Полтавская община будет собирать средства на восстановление спортивного комплекса. Это уже не первый случай, когда в Полтаве враг уничтожает футбольную инфраструктуру: россияне также повредили стадион "Молодежный", который впоследствии отстроили и уже провели на нем недавний спарринг Ворсклы и Ингульца.
Что еще известно об атаке на Полтаву 31 марта?
- Российский дрон также попал в многоэтажку, погиб один человек.
- Были ранены два человека, в частности ребенок, травмированных госпитализировали.