Приносили взятки в сумке "Динамо": известный комик заметил интересную деталь в расследовании НАБУ

НАБУ и САП провели масштабную операцию по делу по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Во время обысков правоохранители нашли крупные суммы денег.

Первые детали громкого дела НАБУ обнародовало в своих социальных сетях. Фотографии с обысков вызвали значительный резонанс в обществе, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу НАБУ в фейсбуке.

Как Динамо оказалось в скандале с обысками НАБУ?

Известный комик Артем Дамницкий в своем телеграм-канале обратил внимание на интересную деталь. На одной из фотографий, которые опубликовала пресс-служба НАБУ, деньги находятся в фирменной сумке з логотипом киевского Динамо.

Сумка "Динамо" – как главное украшение этой новости,

– написал Дамницкий.

Сумка "Динамо" в деле с коррупцией / фото НАБУ

Пользователи социальных сетей отреагировали на появление сумки с логотипом "Динамо" на фотографиях с обыска.

"Сумка красивая! Динамо всегда в сердце!".

"Динамо Киев, коррупционерам от коррупционеров".

Как в соцсетях отреагировали на сумку "Динамо" / скриншот

Что известно об обысках НАБУ и САП?