Приносили взятки в сумке "Динамо": известный комик заметил интересную деталь в расследовании НАБУ

НАБУ и САП провели масштабную операцию по делу по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Во время обысков правоохранители нашли крупные суммы денег.
Первые детали громкого дела НАБУ обнародовало в своих социальных сетях. Фотографии с обысков вызвали значительный резонанс в обществе, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу НАБУ в фейсбуке.
Как Динамо оказалось в скандале с обысками НАБУ?
Известный комик Артем Дамницкий в своем телеграм-канале обратил внимание на интересную деталь. На одной из фотографий, которые опубликовала пресс-служба НАБУ, деньги находятся в фирменной сумке з логотипом киевского Динамо.
Сумка "Динамо" – как главное украшение этой новости,
– написал Дамницкий.
Сумка "Динамо" в деле с коррупцией / фото НАБУ
Пользователи социальных сетей отреагировали на появление сумки с логотипом "Динамо" на фотографиях с обыска.
- "Сумка красивая! Динамо всегда в сердце!".
- "Динамо Киев, коррупционерам от коррупционеров".
Как в соцсетях отреагировали на сумку "Динамо" / скриншот
Что известно об обысках НАБУ и САП?
- Утром 10 ноября НАБУ и САП провели обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, а также в "Энергоатоме". Детективы разоблачили масштабную коррупцию.
- В НАБУ и САП сообщили, что операция длилась 15 месяцев. Было обработано 1000 часов аудиозаписей с фигурантами дела.
- Также известно, что обыски прошли у Тимура Миндича – совладельца студии "95 Квартал". Бизнесмен успел сбежать из Украины за несколько часов до обысков.