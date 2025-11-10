Приносили хабарі у сумці "Динамо": відомий комік помітив цікаву деталь у розслідуванні НАБУ
- НАБУ і САП провели обшуки у справі корупції у сфері енергетики, знайшли великі суми грошей у фірмовій сумці "Динамо".
- Обшуки торкнулися колишнього міністра Германа Галущенка та "Енергоатому", операція тривала 15 місяців, опрацьовано 1000 годин аудіозаписів.
НАБУ і САП провели масштабну операцію у справі з викриття корупції у сфері енергетики. Під час обшуків правоохоронці знайшли великі суми грошей.
Перші деталі гучної справи НАБУ оприлюднило у своїх соціальних мережах. Фотографії з обшуків викликали значний резонанс у суспільстві, пише 24 Канал з посиланням на сторінку НАБУ у фейсбуці.
Як Динамо опинилося у скандалі з обшуками НАБУ?
Відомий комік Артем Дамницький у своєму телеграм-каналі звернув увагу на цікаву деталь. На одній з фотографій, які опублікувала пресслужба НАБУ, гроші знаходяться у фірмовій сумці з логотипом київського Динамо.
Сумка "Динамо" – як головна прикраса цієї новини,
– написав Дамницький.
Сумка "Динамо" у справі з корупцією / фото НАБУ
Користувачі соціальних мереж відреагували на появу сумки з логотипом "Динамо" на світлинах з обшуку.
- "Сумка гарна! Динамо завжди в серці!".
- "Динамо Київ, корупціонерам від корупціонерів".
Як у соцмережах відреагували на сумку "Динамо" / скриншот
Що відомо про обшуки НАБУ і САП?
Вранці 10 листопада НАБУ і САП провели обшуки у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, а також в "Енергоатомі". Детективи викрили масштабну корупцію.
У НАБУ і САП повідомили, що операція тривала 15 місяців. Було опрацьовано 1000 годин аудіозаписів з фігурантами справи.
Також відомо, що обшуки пройшли у Тимура Міндіча – співвласника студії "95 Квартал". Бізнесмен встиг втекти з України за кілька годин до обшуків.