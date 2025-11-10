Приносили хабарі у сумці "Динамо": відомий комік помітив цікаву деталь у розслідуванні НАБУ

НАБУ і САП провели масштабну операцію у справі з викриття корупції у сфері енергетики. Під час обшуків правоохоронці знайшли великі суми грошей.

Перші деталі гучної справи НАБУ оприлюднило у своїх соціальних мережах. Фотографії з обшуків викликали значний резонанс у суспільстві, пише 24 Канал з посиланням на сторінку НАБУ у фейсбуці.

Як Динамо опинилося у скандалі з обшуками НАБУ?

Відомий комік Артем Дамницький у своєму телеграм-каналі звернув увагу на цікаву деталь. На одній з фотографій, які опублікувала пресслужба НАБУ, гроші знаходяться у фірмовій сумці з логотипом київського Динамо.

Сумка "Динамо" – як головна прикраса цієї новини,

– написав Дамницький.

Сумка "Динамо" у справі з корупцією / фото НАБУ

Користувачі соціальних мереж відреагували на появу сумки з логотипом "Динамо" на світлинах з обшуку.

"Сумка гарна! Динамо завжди в серці!".

"Динамо Київ, корупціонерам від корупціонерів".

Як у соцмережах відреагували на сумку "Динамо" / скриншот

Що відомо про обшуки НАБУ і САП?