Ястремская отреагировала на обстрел своего родного города на странице в инстаграме. За полуфиналисткой Australian Open-2024 следят более 200 тысяч пользователей сети, пишет 24 Канал.

Реакция Ястремской на обстрел Одессы

В сторис теннисистка, которая сейчас занимает 113-ю строчку в мировом рейтинге, опубликовала фотографию дома, разрушенного ракетным ударом.

По словам Даяны, та квартира, куда россияне направили средство поражения, ранее принадлежала ее семье.

Вот так выглядит русский мир, – подписала Ястремская.



Истории Даяны Ястремской

Что известно о последствиях обстрела Одессы

По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в городе от российского обстрела пострадали 35 человек, среди них – младенец возрастом 5 месяцев.

13 человек были спасены из дома, в который попал снаряд, в том числе двое детей. Двое человек не выходят на связь.