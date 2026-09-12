Ястремська відреагувала на обстріл свого рідного міста на сторінці в інстаграмі. За півфіналісткою Australian Open-2024 стежать понад 200 тисяч користувачів мережі, пише 24 Канал.

Реакція Ястремської на обстріл Одеси

У сторіс тенісистка, яка нині посідає 113-ий рядок світового рейтингу, оприлюднила світлину понівеченого ракетним ударом будинку.

За словами Даяни, та квартира, куди росіяни спрямували засіб ураження, раніше належала її родині.

"Ось так виглядає руський мір", – підписала Ястремська.



Сторіс Даяни Ястремської

Що відомо про наслідки обстрілу Одеси

За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, в місті постраждали від російського обстрілу 35 людей, серед них немовля віком 5 місяців.

13 людей були врятовані з будинку, де зафіксовано влучання, включно з двома дітьми. Двоє людей не виходять на зв'язок.