Россияне разрушили "Калибром" квартиру, принадлежавшую Даяне Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, что во время ночной атаки россиян на Одессу ракета разрушила дом, который ранее принадлежал ее семье. Враг нанес удар по жилому дому ракетой "Калибр".

Ястремская отреагировала на обстрел своего родного города на странице в инстаграме. За полуфиналисткой Australian Open-2024 следят более 200 тысяч пользователей сети, пишет 24 Канал.

Реакция Ястремской на обстрел Одессы

В сторис теннисистка, которая сейчас занимает 113-ю строчку в мировом рейтинге, опубликовала фотографию дома, разрушенного ракетным ударом.

По словам Даяны, та квартира, куда россияне направили средство поражения, ранее принадлежала ее семье.

Вот так выглядит русский мир, – подписала Ястремская.



Истории Даяны Ястремской

Что известно о последствиях обстрела Одессы

По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в городе от российского обстрела пострадали 35 человек, среди них – младенец возрастом 5 месяцев.

13 человек были спасены из дома, в который попал снаряд, в том числе двое детей. Двое человек не выходят на связь.