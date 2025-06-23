Оклахома впервые стала чемпионом НБА: видеообзор исторического триумфа

В понедельник, 23 июня, был определен победитель НБА-2024/2025. За трофей боролись Оклахома-Сити Тандер и Индиана Пейсерс.

Команды выдали невероятную финальную серию, выиграв по три встречи. Поэтому все решалось в седьмом поединке, в котором "Тандер" были хозяевами, сообщает 24 Канал.

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Оклахома одержала уверенную победу

Для гостей началось все ужасно с самого начала. Уже в первой четверти поединка лидер Индианы Тайриз Халибертон травмировался во время атаки своей команды и не смог продолжить игру.

В течение первой половины встречи соперники демонстрировали равную игру и "Пейсерс" закончили ее с преимуществом в одно очко. Но после перерыва хозяева включились на полную и обеспечили себе комфортное преимущество.

Оно в начале последней 12-минутки достигало 22 очка. До конца встречи гости смогли немного сократить разницу в счете, однако шансов на полноценный камбэк не было.

Оклахома – Индиана 103:91 (25:22, 22:26, 34:20, 22:23)

Для Оклахомы это первое чемпионство в истории НБА. Ранее эта организация уже добывала "золото" в 1979 году, но тогда команда базировалась в Сиэтле и называлась Сиэтл Суперсоникс.

Смотрите видеообзор матча Оклахома – Индиана

Отметим, что MVP финала был признан защитник Оклахома-Сити Тандер Шей Гилджес-Александер. Ранее в этой серии он уже переписывал историю НБА.