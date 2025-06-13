В четвертьфинале плей-офф второго дивизиона чемпионата Аргентины по баскетболу встречались Ферро и Бока Хуниорс. Счет в матче был равным и хозяева площадки могли рассчитывать только на чудо, пишет 24 Канал.

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Баскетболист заставил всех хвататься за головы

Спасителем команды Ферро стал ее игрок Эмильяно Лескано. В последние секунды четвертой четверти он удачно сыграл на перехвате и отчаянно бросил мяч через всю площадку в направлении кольца Бока Хуниорс.

Этот сумасшедший трехочковый бросок 24-летнего баскетболиста оказался удачным. Фееро вырвал победу у соперника – 76:73.

Видео удивительного броска аргентинца

Интересно, что во время игры Ферро сумели отыграть отставание в 14 очков. Вишенкой на торте стал невероятный бросок Эмильяно.

Отметим, что счет в противостоянии Ферро – Бока Хуниорс стал 2:1. Полуфиналистом станет команда, которая выиграет три матча.

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