Фигуристка Оксана Баюл навеки вписала свое имя в историю украинского спорта. В 1994 году тогда еще 16-летняя уроженка Днепра стала первой в истории нашего независимого государства олимпийской чемпионкой.

После завоевания олимпийского "золота" Оксана Баюл осталась жить и работать в Соединенных Штатах Америки. 24 Канал подготовил материал о жизненном пути прославленной украинки.

Путь к олимпийскому "золоту"

Оксана Баюл родилась в Днепре 16 ноября 1977 года. В четыре года ее бабушка отвела на каток. Сначала тренеры не разглядели ее талант и девочка занималась в группе "Здоровье". В 10 лет начала участвовать в чемпионатах СССР, но выше 10-го места не поднималась.

Оксана очень рано оставалась без родителей. Отец Баюл оставил семью, когда дочке было три года. В 13 лет Оксана осталась сиротой. Ее мама умерла из-за рака, а через месяц ушла из жизни бабушка.

Сложные жизненные испытания не сломили хрупкую девушку. В 1993 году Оксана сенсационно выиграла чемпионат мира в Праге. А в 1994 году на дебютных для Украины Олимпийских играх завоевала историческое "золото".

Оксана Баюл – первая олимпийская чемпионка Украины / фото Getty Images

Скандальное ДТП и борьба с алкоголем

После феерического выступления на Играх в Лиллехаммере, Баюл осталась работать по контракту в Лас-Вегасе. Очаровательную украинку полюбила местная публика. Оксана имела большую популярность и получала самые высокие гонорары среди олимпийцев.

В 1997 году Баюл попала в серьезное ДТП. Ее "Мерседес" врезался в дерево, а спортсменка получила переломы ребер. Оказалось, что звездная фигуристка была в состоянии алкогольного опьянения. Тогда Баюл была осуждена и получила условный срок.

Этот момент стал поворотным в жизни Оксаны. Она прошла реабилитацию и избавилась от вредной привычки. Впоследствии Баюл называла употребление алкоголя "одной из самых сложных проблем в жизни".

После восстановления олимпийская чемпионка продолжила выступления в ледовых шоу и параллельно занялась бизнесом.

Оксана Баюл в 1997 году получила условный срок из-за ДТП / фото Getty Images

Почему Баюл отказывалась от украинского гражданства?

24 августа 2021 года Украина праздновала 30-летие Независимости. На праздник было приглашено множество звездных граждан нашего государства. Однако среди них не оказалось фамилии Оксаны Баюл. Первая олимпийская чемпионка обиделась на действия руководства Украины. В знак протеста фигуристка отказалась от украинского гражданства. Ее скандальное заявление вызвало большой резонанс в обществе.

Через несколько лет Баюл призналась, что до сих пор остается гражданкой Украины. Она владеет украинским паспортом, правда, он уже недействителен. Из-за полномасштабной войны она не может приехать на Родину, чтобы решить проблемные вопросы.

Скандальное заявление Баюл о смене гражданства / скриншот из инстаграма спортсменки

Какова позиция Баюл относительно войны в Украине?

Оксана Баюл всегда занимала активную проукраинскую позицию. Она поддержала Революцию достоинства. Чемпионка заявила о своей солидарности с протестующими.

После начала полномасштабного вторжения Оксана осудила действия России. Она участвовала в проукраинских митингах в США, открыто выражала поддержку Украине. Знаменитая фигуристка во время благотворительных шоу собирала средства на реабилитацию раненых украинцев.

В 2024 году ее почтили премией "Champion for Ukraine" от US-Ukraine Foundation за вклад в популяризацию украинского спорта и гуманитарную деятельность.

Оксана Баюл с дочерью Софией / фото из инстаграма чемпионки

Что известно о разводе Баюл?

Оксана Баюл трижды состояла в браке. Первым мужем фигуристки был сын украинских эмигрантов Евгений Суник. С ним она познакомилась на Рождество 2000 года. Пара прожила вместе пять лет.

Вторым мужем Баюл стал американский бизнесмен Джим Бреннон, который занимался строительством дорог. Этот брак тоже оказался непродолжительным.

В 2014 году Баюл узаконила отношения с американским бизнесменом Карло Фарина, с которым уже жила вместе пять лет. Настоящим подарком судьбы стало рождение дочери Софии в 2015 году. Девочка внешне очень похожа на свою маму. София увлекается балетом и фигурным катанием.

Во время недавнего интервью Оксана Баюл сообщила о разводе со своим мужем Карло Фариной. По словам чемпионки, это была не ее инициатива. Сейчас идет процесс раздела общего имущества, а потому Оксана не захотела рассказывать о причинах развода.

Я расставания не хотела, он подал на развод. Но я ему очень благодарна, что у нас есть очаровательная дочь,

– объяснила Баюл.

Фигуристка не знает, с кем из родителей останется их общая дочь София. Этот вопрос должен решить суд.

Оксана Баюл с мужем Карло Фариной и дочерью Софией / фото Getty Images

Где живет Баюл?

Сейчас первая олимпийская чемпионка Оксана Баюл живет в американском Шривпорте, штата Луизиана. Она делится своим опытом с фигуристками в местной школе.

Мэр города Шривпорт Том Арсено объявил 25 февраля 2024 года Днем Оксаны Баюл. Он призвал граждан "отдать дань уважения ее мастерской спортсменке и непревзойденной любви, которую она внесла в фигурное катание".