С 1994 года Оксана Баюл проживает в США. Звездная фигуристка в последнем браке с американским бизнесменом Карло Фарино находилась с 2014 года, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

Читайте также Чемпион мира из Украины получил работу в России: что известно

Почему Баюл разводится с мужем?

Во время интервью Оксана призналась, что не собиралась разводиться с мужем, с которым она прожила более 10 лет. У супружеской пары есть замечательная дочь София.

Я расставания не хотела, он подал на развод. Но я ему очень благодарна, что у нас есть очаровательная дочь,

– рассказала Баюл.

Олимпийская чемпионка не сообщила причин развода, ведь сейчас идет раздел имущества. Сейчас фигуристка не знает, с кем останется их 10-летняя дочь София. Все эти вопросы должен решить суд.

Оксана Баюл с мужем Карло Фарино и дочерью Софией / фото из инстаграма

Справка. Оксана Баюл стала олимпийской чемпионкой на Зимних играх в Лиллехаммере-1994. 16-летняя фигуристка вписала свое имя в историю Украины, став первой золотой олимпийской медалисткой.

Сколько раз была замужем Баюл?

Первым мужем Оксаны Баюл был сын украинских эмигрантов Евгений Суник. С ним она познакомилась на Рождество 2000 года. Вместе они прожили пять лет.

Вторым мужем Оксаны был американец Джим Бреннон, который имел строительный бизнес.

Оксана Баюл и американский бизнесмен Карло Фарино поженились в 2014 году.

Дочь Софию фигуристка родила в возрасте 38 лет. Девочка умеет прекрасно ездить на коньках и увлекается балетом.

Ранее Оксана Баюл рассказала, с каким паспортом живет в Соединенных Штатах Америки.