Баюл пожаловалась на своей странице в инстаграме, что на пресс-конференциях во время Олимпиады якобы "говорят о чем угодно, кроме самого спорта".
Что сказала Баюл об украинцах на Олимпиаде-2026?
Бывшая фигуристка решила обратиться к атлетам с советом – судя по контексту заявления, речь идет о тех украинских спортсменах, которые в Италии говорили о войне, призывали к отстранению россиян от международного спорта и чествовали память убитых Россией коллег.
Баюл решила, что такое поведение продиктовано нашим атлетам кем-то другим, и вместо этого нужно сосредоточиться исключительно на спорте.
Когда вы занимаете политическую позицию, вы мгновенно теряете половину своей аудитории (в глобальном масштабе), и вас запомнят только за то, что вы сказали на Олимпиаде, что не имеет отношения к настоящей причине вашего пребывания там. Помните, что надо заниматься только своим делом,
– провокационно заявила олимпийская чемпионка 1994 года.
В комментариях украинцы отмечают, что соотечественнице не стоило вообще начинать эту дискуссию, а некоторые даже обвинили Баюл в том, что она снова имеет проблемы с алкоголем и не может себя сдерживать.
Что известно об Оксане Баюл?
- После победы на Олимпийских играх в Лиллехаммере Баюл переехала на постоянное проживание в Соединенные Штаты, хотя сама признавалась, что так и не смогла получить американское гражданство.
- Во время тяжелого бракоразводного процесса со своим итальянским мужем Карло Фариной Баюл добровольно отказалась от опеки над 11-летней дочерью и согласилась пройти курсы по контролю над гневом.
- После полномасштабного вторжения России в Украину Баюл несколько раз критиковала спортсменов, которые не выразили активную гражданскую позицию.