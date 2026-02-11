Первая украинская чемпионка Баюл выдала скандальное заявление о политике на Олимпиаде-2026

Фигуристка Оксана Баюл прокомментировала высокую гражданскую и патриотическую активность украинских спортсменов на Олимпийских играх. Украинка, которая уже давно живет в США, раскритиковала соотечественников.

Баюл пожаловалась на своей странице в инстаграме, что на пресс-конференциях во время Олимпиады якобы "говорят о чем угодно, кроме самого спорта".

Что сказала Баюл об украинцах на Олимпиаде-2026?

Бывшая фигуристка решила обратиться к атлетам с советом – судя по контексту заявления, речь идет о тех украинских спортсменах, которые в Италии говорили о войне, призывали к отстранению россиян от международного спорта и чествовали память убитых Россией коллег.

Баюл решила, что такое поведение продиктовано нашим атлетам кем-то другим, и вместо этого нужно сосредоточиться исключительно на спорте.

Когда вы занимаете политическую позицию, вы мгновенно теряете половину своей аудитории (в глобальном масштабе), и вас запомнят только за то, что вы сказали на Олимпиаде, что не имеет отношения к настоящей причине вашего пребывания там. Помните, что надо заниматься только своим делом,

– провокационно заявила олимпийская чемпионка 1994 года.

В комментариях украинцы отмечают, что соотечественнице не стоило вообще начинать эту дискуссию, а некоторые даже обвинили Баюл в том, что она снова имеет проблемы с алкоголем и не может себя сдерживать.

Что известно об Оксане Баюл?