Известная фигуристка Оксана Баюл расстается с мужем: с кем останется ее 10-летняя дочь
- Оксана Баюл разводится с мужем Карло Фарино, с которым была замужем с 2014 года, и у пары есть 10-летняя дочь София.
- Причины развода не сообщаются, а вопрос опеки над дочкой и раздела имущества будет решать суд.
Первая олимпийская чемпионка Украины Оксана Баюл поделилась информацией из личной жизни. Прославленная фигуристка разводится со своим супругом Карло Фарино.
С 1994 года Оксана Баюл проживает в США. Звездная фигуристка в последнем браке с американским бизнесменом Карло Фарино находилась с 2014 года, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.
Почему Баюл разводится с мужем?
Во время интервью Оксана призналась, что не собиралась разводиться с мужем, с которым она прожила более 10 лет. У супружеской пары есть замечательная дочь София.
Я расставания не хотела, он подал на развод. Но я ему очень благодарна, что у нас есть очаровательная дочь,
– рассказала Баюл.
Олимпийская чемпионка не сообщила причин развода, ведь сейчас идет раздел имущества. Сейчас фигуристка не знает, с кем останется их 10-летняя дочь София. Все эти вопросы должен решить суд.
Оксана Баюл с мужем Карло Фарино и дочерью Софией / фото из инстаграма
Справка. Оксана Баюл стала олимпийской чемпионкой на Зимних играх в Лиллехаммере-1994. 16-летняя фигуристка вписала свое имя в историю Украины, став первой золотой олимпийской медалисткой.
Сколько раз была замужем Баюл?
- Первым мужем Оксаны Баюл был сын украинских эмигрантов Евгений Суник. С ним она познакомилась на Рождество 2000 года. Вместе они прожили пять лет.
- Вторым мужем Оксаны был американец Джим Бреннон, который имел строительный бизнес.
- Оксана Баюл и американский бизнесмен Карло Фарино поженились в 2014 году.
- Дочь Софию фигуристка родила в возрасте 38 лет. Девочка умеет прекрасно ездить на коньках и увлекается балетом.
Ранее Оксана Баюл рассказала, с каким паспортом живет в Соединенных Штатах Америки.