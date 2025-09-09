Баюл повідомила про розлучення з чоловіком: з ким залишиться 10-річна донька
- Оксана Баюл розлучається з чоловіком Карло Фаріно, з яким була одружена з 2014 року, і у пари є 10-річна донька Софія.
- Причини розлучення не повідомляються, а питання опіки над донькою та поділу майна вирішуватиме суд.
Перша олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поділилася інформацією з особистого життя. Прославлена фігуристка розлучається зі своїм чоловіком Карло Фаріно.
Від 1994 року Оксана Баюл проживає у США. Зіркова фігуристка в останньому шлюбі з американським бізнесменом Карло Фаріно перебувала з 2014 року, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.
Читайте також Чемпіон світу з України отримав роботу в Росії: що відомо
Чому Баюл розлучається з чоловіком?
Під час інтерв'ю Оксана зізналася, що не збиралася розлучатися з чоловіком, з яким вона прожила понад 10 років. У подружньої пари є чудова донька Софія.
Я розставання не хотіла, він подав на розлучення. Але я йому надзвичайно вдячна, що в нас є чарівна дочка,
– розповіла Баюл.
Олімпійська чемпіонка не повідомила причин розлучення, адже нині триває поділ майна. Наразі фігуристка не знає, з ким залишиться їхня 10-річна донька Софія. Усі ці питання повинен вирішити суд.
Оксана Баюл з чоловіком Карло Фаріно та донькою Софією / фото з інстаграму
Довідка. Оксана Баюл стала олімпійською чемпіонкою на Зимових іграх у Ліллегаммері-1994. 16-річна фігуристка вписала своє ім'я в історію України, ставши першою золотою олімпійською медалісткою.
Скільки разів була одружена Баюл?
- Першим чоловіком Оксани Баюл був син українських емігрантів Євген Суник. З ним вона познайомилася на Різдво 2000 року. Разом вони прожили п'ять років.
- Другим чоловіком Оксани був американець Джим Бреннон, який мав будівельний бізнес.
- Оксана Баюл і американський бізнесмен Карло Фаріно одружилися у 2014 році.
- Доньку Софію фігуристка народила у віці 38 років. Дівчинка вміє чудово їздити на ковзанах та захоплюється балетом.
Раніше Оксана Баюл розповіла, з яким паспортом живе у Сполучених Штатах Америки.