Перша олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поділилася інформацією з особистого життя. Прославлена фігуристка розлучається зі своїм чоловіком Карло Фаріно.

Від 1994 року Оксана Баюл проживає у США. Зіркова фігуристка в останньому шлюбі з американським бізнесменом Карло Фаріно перебувала з 2014 року, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

Читайте також Чемпіон світу з України отримав роботу в Росії: що відомо

Чому Баюл розлучається з чоловіком?

Під час інтерв'ю Оксана зізналася, що не збиралася розлучатися з чоловіком, з яким вона прожила понад 10 років. У подружньої пари є чудова донька Софія.

Я розставання не хотіла, він подав на розлучення. Але я йому надзвичайно вдячна, що в нас є чарівна дочка,

– розповіла Баюл.

Олімпійська чемпіонка не повідомила причин розлучення, адже нині триває поділ майна. Наразі фігуристка не знає, з ким залишиться їхня 10-річна донька Софія. Усі ці питання повинен вирішити суд.

Оксана Баюл з чоловіком Карло Фаріно та донькою Софією / фото з інстаграму

Довідка. Оксана Баюл стала олімпійською чемпіонкою на Зимових іграх у Ліллегаммері-1994. 16-річна фігуристка вписала своє ім'я в історію України, ставши першою золотою олімпійською медалісткою.

Скільки разів була одружена Баюл?

Першим чоловіком Оксани Баюл був син українських емігрантів Євген Суник. З ним вона познайомилася на Різдво 2000 року. Разом вони прожили п'ять років.

Другим чоловіком Оксани був американець Джим Бреннон, який мав будівельний бізнес.

Оксана Баюл і американський бізнесмен Карло Фаріно одружилися у 2014 році.

Доньку Софію фігуристка народила у віці 38 років. Дівчинка вміє чудово їздити на ковзанах та захоплюється балетом.

Раніше Оксана Баюл розповіла, з яким паспортом живе у Сполучених Штатах Америки.