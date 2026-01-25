Укр Рус
25 января, 13:00
1

Как будто и не было 32 лет: Оксана Баюл поразила мастерством на льду

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Оксана Баюл, первая олимпийская чемпионка независимой Украины, продолжает активно заниматься катанием на коньках в США, демонстрируя сложные элементы и артистичность.
  • Баюл переживает сложности в личной жизни, проходя процесс развода и обучение по контролю над гневом, и призывает не распространять неправдивую информацию о ней.

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл до сих пор уверенно чувствует себя на коньках. Бывшая спортсменка не оставляет дело, которое когда-то сделало ее всемирно известной.

Несмотря на все жизненные перипетии, Баюл находит время возвращаться на лед. Возраст не мешает ей выполнять сложные элементы программы, как видно из видео на тик-ток странице Ukrainian_sport_tv.

Что сейчас делает Оксана Баюл?

В Соединенных Штатах, где она постоянно проживает еще с 90-х годов, олимпийская чемпионка регулярно ходит на каток и держит себя в форме.

В свои 48 лет Оксана Баюл эффектно показывает обороты с высокой скоростью и даже добавляет к своему катанию артистические нотки.

Оксана Баюл демонстрирует мастер-класс на льду – смотрите видео:

Что происходит в жизни Оксаны Баюл?