Украинка Ливач уничтожила соперницу и во второй раз стала чемпионкой Европы по борьбе
- Оксана Ливач стала чемпионкой Европы-2025 в весовой категории до 50 кг, победив турецкую соперницу со счетом 8:0.
- Это вторая золотая медаль Ливач на чемпионатах Европы, первую она получила в 2019 году.
- Для сборной Украины это первая золотая медаль на чемпионате Европы-2025, другие украинские спортсмены получили бронзовые медали.
В столице Словакии Братиславе на чемпионате Европы-2025 состоялись финальные схватки в женской борьбе. За награды высшей пробы боролись две представительницы Украины – Оксана Ливач и Анастасия Алпеева.
Первой из украинок в финальной схватке за "золото" выступила Оксана Ливач. Ее соперницей в весовой категории до 50 килограммов была титулованная Эвин Демирхан из Турции, пишет 24 Канал.
Читайте также Украина получила первую медаль на чемпионате Европы-2025 по борьбе
Феерическое выступление Ливач на ЧЕ-2025
Турецкая борчиха на предыдущем континентальном первенстве завоевала серебряную медаль. Всего на ее счету пять наград на уровне чемпионатов Европы.
Оксана Ливач на одном дыхании провела поединок. Украинка не оставила никаких шансов сильной сопернице, победив ее со счетом – 8:0.
Ливач стала чемпионкой Европы-2025 / фото Ассоциации спортивной борьбы Украины
Отметим, что в полуфинале Оксана победила "нейтральную" россиянку Надежду Соколову со счетом 2:1. В четвертьфинале украинка одолела представительницу Франции Эмми Лютенхауэр (7:0).
Для сборной Украины это первая золотая медаль на чемпионате Европы-2025. Что касается Ливач, то она второй раз в своей карьере стала чемпионкой Европы. Свой первый титул 27-летняя борчиха получила в 2019 году.
- Напомним, что первую бронзовую медаль для Украины получил Андрей Джелеп в весовой категории до 61 килограмма.
- Еще две "бронзы" в женской борьбе завоевали Александра Хоменец (до 55 килограммов) и Алина Филиппович (до 59 килограммов).