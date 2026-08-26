Одному представителю спорта удалось даже войти в топ-20, а другой остановился буквально в шаге от этого, пишет 24 Канал со ссылкой на Rating Group.

Где в списке топ-100 выдающихся украинцев находятся спортсмены

На 14-й строчке оказался бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик. Имя короля современного супертяжелого веса назвали 2,7% опрошенных.

21-м в опросе стал бывший нападающий "Динамо", "Милана", "Челси" и сборной Украины, а ныне президент УАФ Андрей Шевченко. Таким образом, экс-форвард подтвердил статус лучшего футболиста в истории Украины. О нем упомянули 1,8% респондентов.

35-е место в социологическом исследовании занял экс-чемпион мира, а ныне мэр Киева Виталий Кличко. Очевидно, украинцы оценили не только его спортивную карьеру, но и политическую. Ведь брата Виталия – Владимира Кличко, который был несколько успешнее на ринге, – в топ-100 нет.

Легенды "Динамо" оказались соседями в рейтинге. 73-е место занял Олег Блохин, а 74-я строчка досталась "Мастеру" Валерию Лобановскому.

Последним из спортсменов в первой сотне стал бывший президент НОК, член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка, занявший 82-е место. Его до сих пор так и не смогли лишить звания Героя Украины из-за сотрудничества с оккупантами и отказа отстаивать интересы наших спортсменов на международной арене.