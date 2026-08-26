Одному представнику спорту вдалося навіть потрапити до топ-20, а інший зупинився буквально за крок від цього, пише 24 Канал з посиланням на Rating Group.

Де у списку топ-100 видатних українців спортсмени

На 14-му рядку розмістився колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Ім'я короля сучасного хевівейту назвали 2,7% опитаних.

21-им в опитування став колишній нападник Динамо, Мілана, Челсі та збірної України, а нині президент УАФ Андрій Шевченко. Таким чином ексфорвард підтвердив статус найкращого футболіста в історії України. Про нього згадали 1,8% респондентів.

35-те місце у соціологічному дослідженні посів ексчемпіон світу, а нині мер Києва Віталій Кличко. Вочевидь, українці оцінили не лише його спортивну кар'єру, а й політичну. Адже брата Віталія Володимира Кличка, який був дещо успішніший на ринзі, у топ-100 немає.

Легенди Динамо виявилися сусідами у рейтингу. 73-ім став Олег Блохін, а 74-ий рядок дістався Метру Валерію Лобановському.

Останній зі спортсменів у чільній сотні – колишній президент НОК, член Міжнародного олімпійського комітету Сергій Бубка на 82-му місці. Його досі так і не змогли позбавити звання Героя України через співпрацю з окупантами та відмову відстоювати інтереси наших спортсменів на міжнародній арені.